Gianmarco Steri emozionato per Martina a Uomini e Donne: “Questo è l’ultimo giorno in cui posso stare con lei”

Scopri cosa è successo nella puntata del 23 gennaio di Uomini e Donne, con l’emozionante scelta di Martina De Ioannon e il commovente saluto a Gianmarco Steri.

Il 23 gennaio è stata una data fondamentale per Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista ha finalmente scelto con chi continuare a costruire una storia d’amore tra i suoi due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Un momento ricco di emozioni, con lacrime e tensione in studio, che ha toccato tutti i presenti, ma soprattutto Gianmarco, che non è riuscito a trattenere le sue emozioni durante l’ultimo saluto.





Martina, infatti, ha avuto la possibilità di trascorrere una giornata speciale con entrambi i corteggiatori, per poter chiarire le sue idee. La giornata con Gianmarco, in particolare, è stata molto significativa: il ragazzo, che vive a Roma, ha scelto di presentarle la sua famiglia, tra cui sua sorella gemella e la sua zia Renata, che ha compiuto da poco 100 anni. L’anziana, con la sua saggezza, ha emozionato il pubblico in studio, augurando a tutti di ballare, cantare e essere felici.

Durante il racconto dell’esterna in studio, Gianmarco ha ammesso di aver vissuto quel giorno con un sentimento particolare, consapevole che sarebbe stato l’ultimo con Martina. Le sue parole hanno commosso tutti: “È stata una giornata speciale perché l’ho vissuta con la mia famiglia, sapevo che era l’ultimo giorno che potevo vederla quindi me la sono vissuta in modo un po’ particolare, ma mi ha fatto piacere perché le ho presentato persone importanti, perché per me lei è importante.”

La parte finale dell’esterna è stata ancora più intima, con Gianmarco che le ha fatto conoscere i suoi amici. Questi ultimi, sui social, avevano scherzato con lui riguardo al suo percorso, trattandolo come un “derby”, e commentando divertiti la sua storia con Martina: “Già abbiamo scongelato le salsicce per festeggiare, stai uscendo con il Tom Cruise di Centocelle. Sono cinque mesi che gli stiamo dietro.” Martina, prima di salutarlo, gli ha detto: “È stato proprio un percorso che mi porto dentro.”

Nel momento in cui Gianmarco è stato chiamato in studio dalla tronista, Martina gli ha dedicato un discorso emozionante. Ha ripercorso i momenti più significativi vissuti insieme, evidenziando come fosse rimasta colpita fin dall’inizio dal suo carattere tranquillo e più introverso. Questo, infatti, aveva spinto Martina a volerlo conoscere più a fondo. Le sue parole sono state piene di affetto e di gratitudine: “Abbiamo fatto tante cose insieme, siamo partiti con il freno io e te, perché tu hai un carattere più tranquillo, più chiuso, questo mi ha portato comunque a volerti conoscere.”

Poi, Martina ha raccontato come il loro legame sia cresciuto anche grazie alle discussioni, che li hanno aiutati a capire meglio l’uno dell’altro. Con grande emozione, ha concluso il suo discorso con una rivelazione molto personale: “È la prima volta che un uomo mi ha fatto capire dove sbagliavo, senza aggredirmi. Mi sento grata e fortunata per essere stata qua e averti ascoltato.”

Questo percorso, che ha visto Martina e Gianmarco affrontare alti e bassi, ha lasciato un segno importante nella loro vita, con la tronista che ha finalmente riconosciuto il valore autentico di lui: “Mi hai fatta sentire sia donna, che bambina.”

Martina ha scelto di proseguire il suo percorso con Ciro Solimeno, ma l’incontro con Gianmarco rimarrà uno dei più significativi della sua esperienza a Uomini e Donne. Un percorso che, nonostante la sua conclusione, ha dimostrato quanto possa essere potente l’emozione di un incontro vero, profondo e rispettoso.