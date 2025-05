Gianmarco Steri sorprende tutti a Uomini e Donne, la sua scelta è Cristina Ferrara voglio conoscerti meglio lontano dalle telecamere

Venerdì 30 maggio, il programma di successo Uomini e Donne ha trasmesso in diretta la scelta del tronista Gianmarco Steri. Il giovane ha dovuto decidere tra due corteggiatrici, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, e alla fine ha optato per Cristina. Secondo le anticipazioni, la puntata è stata registrata domenica 11 maggio 2025 e gli spettatori possono rivederla anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty.





Dopo un’attesa carica di emozioni, è arrivato il momento di Cristina. Entrando in studio, si è seduta di fronte a Gianmarco, che ha iniziato a spiegare la sua scelta. Ha ricordato il primo incontro con Cristina, descrivendo i suoi iniziali dubbi nei suoi confronti. “La prima volta che ti ho visto non mi eri simpatica, vedevo una ragazza molto particolare e strana,” ha dichiarato Gianmarco. Tuttavia, ha continuato a osservare i suoi occhi, che gli trasmettevano dolcezza e tristezza.

Con il passare del tempo, Gianmarco ha iniziato a comprendere meglio Cristina. “All’inizio non ero preso, non mi trasmettevi passione, ma continuavo a non capire e mi dicevo che c’era qualcosa d’altro,” ha spiegato. La svolta è arrivata quando Cristina gli ha scritto una lettera, in cui ha condiviso pensieri intimi che hanno dissipato i suoi dubbi. “Sei una ragazza molto fragile, sensibile, ma questi lati belli spesso li reprimi e io vado in difficoltà,” ha aggiunto.

Il momento culminante è stato quando Gianmarco ha comunicato a Cristina che era lei la sua scelta. “Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, spesso, e dici una frase che mi colpisce molto: ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, ma una persona buona,’” ha detto. Con queste parole, Gianmarco ha rivelato come avesse percepito in Cristina una bontà autentica, che meritava di essere compresa. “Mi sono sentito uno str**o perché con te mi sono sfogato e non lo meritavi. Sei una ragazza che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui.”

La reazione di Cristina è stata immediata e carica di emozione. I due si sono scambiati un bacio appassionato, mentre nello studio si diffondeva una pioggia di petali di rosa, accompagnata dagli applausi e dall’emozione del pubblico presente. Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha commentato con un sorriso: “Tienila, perché sennò scivola di nuovo.” A questo punto, Gianmarco ha scherzato: “Non mi ha ancora risposto, pensa se dice no.” Ma Cristina, ancora visibilmente commossa, ha risposto con entusiasmo: “Assolutamente sì.”

La scelta di Gianmarco Steri ha quindi portato a un momento di grande intensità emotiva, segnando un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale e quella di Cristina. La puntata ha catturato l’attenzione del pubblico, evidenziando l’importanza delle emozioni e delle connessioni umane all’interno del programma. Con la scelta di Cristina, Gianmarco ha dimostrato che, nonostante le incertezze iniziali, l’amore può fiorire in modi inaspettati e sorprendenti.