Gianna Orrù in lacrime per Valeria Marini: “Ho lasciato il lavoro per lei, ma non mi ha mostrato riconoscenza”

A “Le Iene”, l’inviato Filippo Roma ha cercato di mediare tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù dopo il loro acceso confronto a “Domenica In”. Tuttavia, le tensioni tra le due durano da mesi, in seguito a una truffa che ha profondamente segnato la vita di Gianna. Tra le lacrime, ha espresso la sua determinazione a non perdonare la figlia: “Il rispetto è la cosa più importante, ho dedicato la mia vita a lei. Tornassi indietro, non lo rifarei”.





Il dissidio principale riguarda la presunta truffa da 335mila euro che Gianna Orrù sostiene di aver subito. La questione è emersa in un’intervista rilasciata da Valeria Marini, che la madre avrebbe preferito mantenere privata. Il presunto autore della truffa è Giuseppe Milazzo, produttore cinematografico, il quale è stato rinviato a giudizio. Ai microfoni de “Le Iene”, Milazzo ha dichiarato: “È tutta una montatura della signora, lei aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me, siccome non era ricambiata ha inventato tutto”. La decisione del giudice è attesa per novembre, dopo anni di processo.

La frattura tra Gianna e Valeria è evidente, con sei mesi di silenzio tra madre e figlia. Valeria Marini ha attribuito la rottura proprio alla truffa, che avrebbe “creato una frattura tra me e mia madre”. Dal canto suo, Gianna Orrù ha affermato: “Bisogna sempre trovare scuse, Valeria avrebbe dovuto essere più riconoscente, viste le cose che io ho fatto per lei. Se continua a parlare di me, evidentemente ha bisogno di visibilità”. La donna è fermamente intenzionata a non ristabilire i rapporti con la figlia: “La riconoscenza non è di questo mondo, tutti quelli che entrano nel mondo dello spettacolo perdono il senso della realtà”.

La tensione tra le due è ulteriormente alimentata da riflessioni sul passato. Gianna Orrù ha sacrificato il suo lavoro per supportare la carriera di Valeria, lasciando alle spalle una palestra che amava gestire: “L’ho fatto per risolvere i problemi di Valeria, mi piaceva tanto, avevo studiato, mi ero creata la mia palestra. Lei si è affacciata al mondo dello spettacolo e io ho abbandonato tutto”. Commosso, ha sottolineato l’importanza del rispetto: “Il rispetto è la cosa più importante, sono molto provata, questa truffa mi ha distrutto la vita. Non solo ho subito la truffa, mi hanno anche mancato di rispetto. Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornassi indietro non lo rifarei”.

Intercettata dall’inviato, Valeria Marini ha commentato: “Le ho dato il soprannome ‘wonder’, mia madre è una donna speciale e merita giustizia”. Le parole della showgirl rivelano affetto e stima, ma la riconciliazione appare ancora lontana.