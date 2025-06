Gigi Buffon conferma che Gennaro Gattuso sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana, sottolineando che si tratta della scelta migliore per rilanciare l’Italia

Gigi Buffon, capo-delegazione della Nazionale italiana, ha annunciato che Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni della Rai, l’ex portiere della Juventus ha spiegato le ragioni di questa decisione, che arriva dopo un periodo complicato per la Nazionale, reduce da prestazioni deludenti.





Secondo Buffon, la scelta di affidare la guida della squadra a Gattuso è stata il frutto di un lavoro approfondito e di una valutazione condivisa con la Federazione e il presidente. “Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi giorni, valutando ogni aspetto. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile”, ha dichiarato l’ex campione del mondo.

La decisione arriva in un momento critico per la squadra azzurra, che sta affrontando difficoltà nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali. La recente sconfitta contro la Norvegia ha sollevato molte critiche e ha messo in evidenza la necessità di un cambiamento radicale per riportare entusiasmo e risultati.

Gattuso, noto per il suo temperamento e per i valori che ha sempre incarnato sia da giocatore che da allenatore, avrà il compito di trasmettere alla squadra quella determinazione che lo ha sempre contraddistinto. L’obiettivo principale sarà quello di evitare ulteriori figuracce e di restituire dignità alla maglia azzurra.

“Si riparte dai valori fondamentali, cercando di pungolare noi stessi e chi lavora con la squadra. È importante ricordare il ruolo che dobbiamo esercitare sui giocatori e sugli allenatori”, ha aggiunto Buffon, sottolineando l’importanza di un approccio serio e professionale per superare questo momento difficile.

Il nuovo commissario tecnico dovrà anche affrontare una sfida non indifferente: quella di competere in un panorama calcistico sempre più equilibrato, dove ogni partita può riservare sorprese. “Il calcio si è livellato ed è difficile vincere contro chiunque. Tuttavia, tra perdere e perdere in un certo modo, c’è una differenza. Con piccoli accorgimenti si possono evitare brutte figure”, ha concluso Buffon.

L’annuncio ufficiale da parte della Federazione è atteso a breve, ma le parole di Buffon rappresentano ormai una conferma implicita della nomina di Gattuso. La speranza è che questa scelta possa segnare l’inizio di una nuova era per la Nazionale italiana, riportandola ai livelli che le competono.

La fiducia riposta in Gattuso deriva non solo dal suo passato da calciatore vincente, ma anche dalla sua esperienza come allenatore, durante la quale ha dimostrato di saper gestire situazioni complesse e di motivare i suoi giocatori. Sarà fondamentale che il nuovo ct riesca a creare un gruppo unito e determinato, capace di affrontare con grinta le sfide future.

In attesa dell’ufficialità, i tifosi italiani si preparano a sostenere questa nuova fase del progetto azzurro, con la speranza che Gattuso riesca a riportare entusiasmo e risultati positivi. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se questa scelta potrà davvero rappresentare un punto di svolta per il calcio italiano.