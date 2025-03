Giglio critica Helena, affermando che non merita la finale del Grande Fratello, scatenando polemiche tra i concorrenti e i fan del programma

Nella recente puntata del Grande Fratello, il concorrente Giglio ha espresso dure critiche nei confronti di Helena, affermando che non merita di arrivare alla finale. Questo commento ha riacceso le polemiche all’interno della Casa e tra i fan del reality. La quarantesima puntata ha visto un incremento degli ascolti, con 2.063.000 telespettatori sintonizzati, pari al 16,4% di share, mentre su Rai1, il programma Belcanto ha attratto 3.492.000 spettatori, registrando un 20,9% di share.





Tra i concorrenti in nomination, Helena è stata recentemente lasciata da Javier, il quale ha dichiarato: “Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi.”

Giglio, parlando con Jessica e Lorenzo, ha sottolineato: “Helena non merita la finale, perché non si è messa in gioco.” Il parrucchiere ha spiegato che, secondo lui, la modella ha intrapreso una dinamica poco significativa, affermando: “Lei si è messa in gioco solo con Javi, ma non posso non tenere conto del passato.”

Dall’altra parte, Morlacchi ha contestato le affermazioni di Giglio, dicendo: “Rispetto il tuo parere, ma Helena è una che ha creato il panico qua dentro, altroché se merita la finale.” Questa divergenza di opinioni ha acceso un dibattito intenso tra i concorrenti, mettendo in discussione le dinamiche di voto e le strategie di gioco.

Con la prossima eliminazione in vista, la domanda che aleggia tra i concorrenti è chi tra Chiara, Giglio ed Helena sarà eliminato. Beatrice Luzzi ha anticipato in diretta l’uscita di Tommaso, suggerendo che il suo posizionamento nel televoto potrebbe influenzare le scelte degli altri concorrenti. “Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti,” ha affermato Luzzi. Ha proseguito, dichiarando: “A mio parere, – non sono una massima esperta – ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta. Essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbe voti delle fan di Helena. Chiara invece riceve i voti delle fan di Zeudi e Tommy potrebbe uscire. Però non lo so. Mi dispiace per tutti.”

Le tensioni all’interno della Casa continuano a crescere, con i concorrenti che si confrontano sulle loro strategie e sulle relazioni interpersonali. La critica di Giglio a Helena ha messo in luce le diverse percezioni riguardo al merito e al gioco, portando a riflessioni su come le dinamiche di gruppo possano influenzare le decisioni individuali.

Il clima di competizione si intensifica, e i concorrenti devono affrontare non solo le loro relazioni personali, ma anche le pressioni esterne dei fan e delle dinamiche di voto. Con la finale che si avvicina, ogni scelta e ogni parola possono avere un impatto decisivo sul destino di ciascun partecipante.

Il Grande Fratello continua a essere un palcoscenico di emozioni e conflitti, dove le alleanze e le rivalità si intrecciano, creando un’atmosfera carica di aspettative. Le polemiche sollevate da Giglio e le reazioni degli altri concorrenti sono solo l’ultimo capitolo di una storia che continua a coinvolgere il pubblico e a generare dibattiti accesi.