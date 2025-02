Giorgia a CTCF: “Ornella Vanoni mi disse: ‘Perché urli quando canti?’. X Factor? Mi piacerebbe tornare”

Durante la puntata di Che tempo che fa del 23 febbraio 2025, Giorgia ha condiviso le sue emozioni e i suoi progetti futuri, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto il sesto posto. Nonostante la delusione per la mancata vittoria, l’artista ha ricevuto una calorosa dimostrazione di affetto da parte del pubblico, che ha colpito profondamente Giorgia. “Mi ha commosso quella dimostrazione di affetto così potente”, ha dichiarato durante l’intervista con Fabio Fazio.





Parlando del suo nuovo disco, Giorgia ha spiegato che il lavoro è ancora in fase di completamento. “Il disco non è pronto. Lo devo fare. Una settimana fa stavo a Sanremo, sono passata a casa per fare le lavatrici. Prima o poi sarà pronto”, ha affermato. L’artista si prepara a tornare sui palchi italiani con i suoi concerti, tra cui “Come saprei” e “Palasport Live”. Durante questi eventi, presenterà anche “La cura per me”, la canzone che ha portato sul palco dell’Ariston, scritta da Blanco. Riguardo alla collaborazione con il giovane artista, Giorgia ha commentato: “Ti rendi conto la sensibilità di un musicista così giovane? Delle parole che io sento tantissimo. Ci siamo confrontati sulla parte emotiva”.

L’esperienza a Sanremo è stata intensa per Giorgia, che ha rivelato di aver provato forti emozioni durante la competizione. “La gara era l’ultima cosa dei miei pensieri. Era più facile cantare a Sanremo 30 anni fa, ero incosciente, avevo 23 anni e non sentivo la responsabilità di questo amore (del pubblico, ndr)”, ha aggiunto, sottolineando come il suo approccio alla musica sia cambiato nel tempo.

In merito al suo possibile ritorno alla conduzione di X Factor, Giorgia ha risposto a una domanda di Fazio. “Se mi chiamano mi sa di sì, ma ancora non mi hanno chiamato. Non ho mai cambiato numero”, ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di un nuovo coinvolgimento nel talent show, dopo il successo dell’ultima edizione.

L’artista ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardo a un concerto passato con Ornella Vanoni. Durante quell’evento, Vanoni le ha chiesto di “non urlare” mentre cantava. “Facemmo un concerto insieme diretto dal maestro Vessicchio. Io e lei ci alternavamo, a un certo punto cantai una canzone di Aretha Franklin e lei mi disse ‘Ma perché urli sempre? Quanto urli, non c’è bisogno di urlare così’”, ha raccontato Giorgia, esprimendo il suo affetto per la collega, che considera unica.

La carriera di Giorgia è costellata di successi e riconoscimenti, e la sua partecipazione a Sanremo ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel panorama musicale italiano. La sua capacità di emozionare il pubblico e di affrontare tematiche profonde attraverso la musica continua a farla apprezzare da fan e critici.