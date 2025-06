Giorgia, mamma di sei mesi da Cagliari, ritenta la fortuna ad Affari tuoi ma torna senza nulla, nonostante coraggio e speranza grazie a Filippo

Mercoledì 18 giugno, Giorgia, rappresentante della Sardegna, è salita sul palco di Affari tuoi insieme al fidanzato Matteo, per tentare la sorte. Laureanda in Scienze dell’Educazione e della Formazione e neo mamma di Filippo, di appena sei mesi, la giovane ha raccontato di aver superato un periodo di depressione grazie proprio a suo figlio. “Filippo mi ha regalato la vita… ho sofferto un po’ di depressione, ho trovato il coraggio di riprendere in mano la mia vita e Filippo me l’ha riregalata”, ha spiegato commossa .





Il gioco è iniziato con la scelta del pacco n° 6, contenente soltanto 100 €, che in seguito è stato sostituito con il pacco n° 14, anch’esso poco generoso. Durante le prime fasi, Giorgia ha eliminato pacchi di valore come 75 000 €, 50 €, 1 €, 200 000 €, “Gennarino” e 5 €. Di fronte alla prima proposta di 25 000 €, la concorrente ha obiettato: “Sono tanti soldi, ci farebbero comodo anche perché abbiamo un bambino di sei mesi… Io chiedo scusa a mio fratello, ringrazio il dottore, ma rifiuto l’offerta e vado avanti” .

Il cambio tra pacchi ha portato a lasciare la casella vincente: a uno dei momenti decisivi, pagando il rischio, Giorgia ha mantenuto la speranza pur sapendo che l’unica cifra maggiore in gioco era quella da 300 000 € nascosta nel pacco n° 7 – un numero speciale per la nascita di Filippo, ma non hanno colto l’opportunità .

Il Dottore, Pasquale Romano, ha rilanciato diverse possibilità: un’offerta da 33 000 €, un’altra da 3 000 € per chiudere, tutte rifiutate. Durante un momento cruciale, Giorgia ha dichiarato: “È dura tritarli, ma nella vita sono così. Io rischio tanto” .

Nonostante la determinazione e la speranza di conquistare un montepremi importante, la strategia della coppia non ha portato a un premio finale. Dopo aver puntato sulla Regione Fortunata – prima scegliendo il Molise e poi la Toscana, entrambe senza esito – la fortuna ha sorriso altrove, lasciandoli a mani vuote. Il premio da 10 000 € nel pacco n° 14 è rimasto irraggiungibile .

Il ritratto della concorrente

Originaria di Cagliari, ma residente nella provincia di Sassari, Giorgia studia all’università e compone con Matteo una giovane famiglia: lui, scaffalista e arbitro di boxe, è stato la sua spalla durante un’avventura che avrebbe potuto cambiare le loro vite. La coppia ha preso parte al programma non solo per il premio in denaro, ma anche per condividere la loro esperienza personale ed emotiva .

Reazioni in rete

Sul web, la scelta di non optare per il pacco n° 7 ha acceso la discussione: molti utenti su X hanno commentato con rammarico e stupore il rifiuto della possibilità di vincere 300 000 €, sottolineando l’importanza simbolica del numero legato al figlio e alla loro storia .

In conclusione, Giorgia ha avuto il coraggio di rischiare, spinta dall’amore per Filippo e il desiderio di superare le difficoltà. La partecipazione a Affari tuoi ha offerto un momento di riflessione sulla resilienza e i legami familiari, rigenerando un affiorare di speranza nonostante il risultato finale rimasti deludenti.