Giorgia Meloni, tre anni di governo e un sondaggio che la vede ancora più forte tra chi vota





A tre anni dalla loro vittoria alle elezioni politiche, Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia, continuano a guadagnare consensi, attestandosi al 30% nelle intenzioni di voto. Questo rappresenta un incremento significativo rispetto al 26% ottenuto nel 2022, consolidando la posizione del partito come principale forza politica in Italia.





Dall’altra parte dello spettro politico, l’opposizione ha registrato risultati contrastanti. Il Partito Democratico (PD) ha visto un modesto aumento, passando dal 19% al 21,8%. Tuttavia, gli alleati del Movimento 5 Stelle (M5S) hanno subito una perdita, scendendo dal 15,4% al 13%. La situazione è particolarmente favorevole per i leader di AVS, Bonelli e Fratoianni, che hanno raddoppiato i loro voti, evidenziando un cambiamento significativo nel panorama politico.

Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega si mantiene stabile, con un leggero calo dal 8,8% all’8,7%. Inaspettatamente, Forza Italia mostra una crescita, passando dall’8,1% all’8,6%, nonostante le critiche interne e le tensioni con altri membri della coalizione di governo. Azione e Italia Viva, che avevano partecipato alle elezioni del 2022 come lista unica, hanno ottenuto rispettivamente il 3,3% e il 2,3%, con un totale di 7,8% nel 2022, mentre +Europa ha subito una significativa diminuzione, passando dall’4,6% all’1,8%.

La Supermedia Youtrend per l’Agenzia AGI, che raccoglie e pondera i sondaggi nazionali, ha fornito questi dati, che riflettono le intenzioni di voto degli elettori a partire dall’11 settembre fino al 24 settembre. La ponderazione è stata effettuata il 25 settembre, tenendo conto della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati provengono da vari istituti, tra cui Demos, Eumetra, Noto, Only Numbers, SWG e Tecnè, con date di pubblicazione che spaziano dall’11 al 24 settembre. È importante notare che la nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio è disponibile sul sito ufficiale, fornendo trasparenza sui metodi utilizzati per raccogliere e analizzare i dati.

La situazione attuale evidenzia un panorama politico in evoluzione, con Giorgia Meloni che continua a consolidare la sua posizione di leader. La crescita di Fratelli d’Italia suggerisce una stabilità nel sostegno popolare, mentre l’opposizione fatica a trovare una strategia coesa per contrastare il governo attuale. Le perdite subite dal Movimento 5 Stelle potrebbero indicare una crisi di identità e una necessità di rinnovamento interno.

In questo contesto, il futuro politico dell’Italia appare incerto, con le prossime elezioni che potrebbero rivelarsi decisive per il destino dei vari partiti. La capacità dell’opposizione di riorganizzarsi e presentarsi come alternativa credibile sarà cruciale per influenzare l’esito delle prossime consultazioni elettorali.



