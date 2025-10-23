Giorgio Mastrota: “Ero un farfallone, poi ho trovato mia moglie. In TV scelsero Natalia Estrada e io mi rifugiai nelle televendite”





A 60 anni, il conduttore Giorgio Mastrota si presenta come un uomo profondamente legato alla sua famiglia, un aspetto che emerge chiaramente durante un’intervista per Fanpage.it. Recentemente, ha mantenuto la promessa di trascorrere del tempo in bicicletta con la figlia Matilde, di 12 anni, mentre il piccolo Leonardo, di 8 anni, lo accompagna. Nonostante la delusione per aver acquistato delle carte dei Pokemon che non hanno soddisfatto le sue aspettative, Mastrota si dedica a consolarlo prima di avventurarsi in una lunga conversazione.





Mastrota è padre di quattro figli: Matilde e Leonardo, nati dalla sua attuale moglie Floribeth Gutierrez, e Natalia e Federico, nati da precedenti relazioni. La sua famiglia allargata è al centro del programma di cucina Casa Mastrota, che tornerà con la seconda stagione su Food Network a partire dal 28 aprile. In questo contesto, Mastrota riflette sulla sua vita e le sue esperienze.

Parlando del suo passato, Mastrota ricorda il periodo della sua separazione da Natalia Estrada, con cui aveva condiviso gran parte della sua carriera. “Io e Natalia Estrada facevamo tutto insieme, quando ci siamo lasciati lei ha continuato a lavorare e io sono un po’ sprofondato”, spiega, rivelando come quel momento abbia segnato un cambiamento nella sua vita professionale. Con l’emergere delle televendite, ha trovato una nuova strada, aggrappandosi a questo nuovo formato con determinazione.

La bellezza di Floribeth ha colpito Mastrota sin dal primo incontro, avvenuto in palestra. “L’ho conosciuta al momento giusto, ero stufo di fare il farfallone”, ammette. A 61 anni, si descrive come un padre accomodante e giocherellone, un cambiamento rispetto alla sua vita precedente. Ha infatti partecipato a Uomini e Donne come tronista, un’esperienza che ha accettato per la sua amicizia con Maria De Filippi e per i vantaggi professionali che ne derivavano.

La famiglia si è trasferita a Civita, in Calabria, un luogo che ha un significato speciale per Mastrota, poiché è il paese natale di suo padre. “Mio padre nacque a Civita nel 1914, quindi più di 100 anni fa”, racconta, ricordando i momenti trascorsi lì durante l’infanzia. Dopo la morte del padre, ha deciso di tornare con la famiglia per far conoscere ai suoi figli le radici familiari. “Abbiamo acquistato una casa e l’abbiamo rimessa a posto”, aggiunge.

La famiglia di Mastrota si è subito innamorata di Civita, descrivendola come un paese bello e vivo, nonostante il numero ridotto di abitanti. “Ai miei figli piace tantissimo perché si sentono liberi”, afferma, evidenziando il contrasto con la vita frenetica di Milano. Qui, i bambini possono giocare fino a tardi, godendo di una libertà che non avrebbero avuto in città.

In merito a Casa Mastrota, il conduttore conferma che la filosofia del programma rimane quella di proporre ricette gustose a prezzi accessibili. “Se nel milanese si fa i fighi parlando di ‘chilometro zero’, qui è reale”, spiega. La sua attenzione alla spesa è radicata nei ricordi dell’infanzia, quando sua madre gestiva il bilancio familiare con rigore. “Mi piace non buttare via i soldi”, afferma, sottolineando l’importanza di una gestione oculata delle risorse.

Il matrimonio con Floribeth è un altro capitolo significativo della vita di Mastrota. Si sono sposati nel 2022 dopo oltre 13 anni di relazione. “All’inizio mi ha colpito la sua bellezza”, confessa, ma aggiunge che la connessione emotiva è stata fondamentale. Entrambi avevano vissuto momenti difficili e si sono trovati nel momento giusto per ricominciare. “Andiamo d’accordo, non ha avuto problemi a lasciare Milano per Bormio”, afferma, evidenziando la loro sintonia.

La relazione tra Floribeth e i figli maggiori, Natalia e Federico, è un altro aspetto che Mastrota considera cruciale. “Va d’accordo con loro e questo è bellissimo”, afferma, sottolineando l’importanza di un ambiente familiare armonioso. Con una vita familiare così ricca, Mastrota si descrive come un padre affettuoso e presente, un “nonno” per i suoi figli.

Riguardo alla separazione da Natalia Estrada, Mastrota ammette che è stata un’esperienza dolorosa. “Ho passato dei momenti brutti, mi è dispiaciuto”, dice, ma sottolinea che nonostante le difficoltà, ha mantenuto un buon rapporto con la sua ex moglie. “Sa che abbiamo un buon rapporto”, afferma, riconoscendo che la loro relazione è cambiata nel tempo.

La carriera di Mastrota è stata caratterizzata da alti e bassi, ma lui sembra affrontare tutto con serenità. “A me non dispiace”, dichiara riguardo al suo status di “re delle televendite”, accettando il suo ruolo con umorismo. “Credo che sia già pronto il coccodrillo”, scherza, consapevole della sua lunga carriera nel settore.

Infine, Mastrota riflette su chi lo ha influenzato nella sua carriera, citando Gianfranco Funari e la regista Tiziana Martinengo come figure chiave. “Mi hanno aiutato a crescere”, dice, riconoscendo l’importanza delle relazioni professionali nel suo percorso. Con una vita che continua a evolversi, Giorgio Mastrota rimane un personaggio amato e rispettato, pronto per affrontare nuove sfide con la sua famiglia al suo fianco.



