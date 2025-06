Giovane accoltellato a morte su una spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti perde la vita a soli 18 anni dopo una lite per motivi banali

Un tragico episodio si è consumato su un lido di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove una lite tra ragazzi è sfociata in un dramma. Nicola Mirti, un giovane di 18 anni originario di Mugnano, è stato colpito da due coltellate al torace che si sono rivelate fatali. L’episodio si è verificato intorno alle 13, sotto gli occhi increduli dei bagnanti presenti sulla spiaggia.





Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato soccorso tempestivamente da un’ambulanza privata che si trovava casualmente nei pressi del luogo dell’aggressione. I sanitari hanno trasportato d’urgenza il giovane all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove il personale medico ha tentato invano di salvargli la vita. Purtroppo, Nicola Mirti è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute sul posto per avviare le indagini. Gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, sotto la direzione della Polizia di Stato di Caserta, hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Al momento, la dinamica esatta dei fatti non è ancora stata chiarita, ma si ipotizza che la lite sia scoppiata per motivi futili.

Gli investigatori stanno valutando la possibilità di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione gli eventi e identificare i responsabili. Il fatto che l’aggressione sia avvenuta in una spiaggia affollata potrebbe rivelarsi utile per ottenere ulteriori testimonianze da parte dei presenti.

La denuncia dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate

L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, ha denunciato l’accaduto attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Nel messaggio si legge: “Ci giunge notizia che intorno alle 13:15 un ragazzo è stato accoltellato allo stomaco presso una struttura balneare di Varcaturo. Il tutto pare sia scaturito da un litigio per futili motivi. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio ed è in condizioni disperate! Oramai la maggior parte dei giovani girano armati, anche solo per una giornata al mare, questo è un vero e proprio allarme sociale! Aggiornamento ore 14:15: il ragazzo accoltellato è deceduto! Due fendenti al torace le causa della morte.”

La notizia della morte di Nicola Mirti ha suscitato profondo sgomento e indignazione. Tra coloro che hanno commentato la vicenda c’è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha dichiarato: “Una tragedia che lascia attoniti. Piangiamo l’ennesima giovanissima vittima di una violenza cieca e incomprensibile che travolge intere generazioni di ragazzi che vanno armati anche al mare pronti a far esplodere tutta la loro rabbia come spesso accade per futili motivi. Mi auguro che, viste le tantissime persone che affollavano i…”

Il drammatico episodio mette nuovamente in luce il problema della diffusione della violenza tra i giovani e l’allarmante tendenza a portare armi anche in contesti apparentemente tranquilli come una giornata al mare. Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di questa ennesima tragedia.

Attimi di forte tensione si sono verificati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, dove i familiari della vittima si sono radunati appena appresa la notizia. La disperazione dei parenti ha ulteriormente evidenziato l’impatto devastante di questa vicenda, che ha strappato alla vita un ragazzo nel fiore degli anni.

Mentre le indagini proseguono, resta il dolore per una giovane vita spezzata e il monito su quanto sia urgente affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione della violenza tra i più giovani.