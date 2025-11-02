Giovane alla guida sotto effetto di alcol e cocaina investe e uccide: “Non mi ero accorto di nulla”





Aveva trascorso la notte tra locali e discoteche, poi si è messo alla guida ubriaco e sotto l’effetto di cocaina. Quando ha investito un uomo lungo la strada provinciale, non si è nemmeno fermato. Solo ore dopo, fermato dai carabinieri, avrebbe detto: “Non sapevo di averlo ucciso”.





L’incidente è avvenuto all’alba di domenica, quando un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto un pedone di 48 anni che stava camminando sul ciglio della strada per raggiungere la sua macchina parcheggiata poco distante. L’impatto è stato devastante: l’uomo è morto sul colpo.

Il conducente, un ragazzo di 24 anni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva trascorso la serata con un gruppo di amici tra alcol e cocaina. Dopo l’incidente, avrebbe continuato a guidare per alcuni chilometri prima di tornare a casa, lasciando l’auto con il parabrezza distrutto in garage.

Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato poche ore dopo grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto. Portato in caserma, è apparso confuso e in evidente stato di alterazione. Durante l’interrogatorio, avrebbe pronunciato una frase che ha lasciato tutti senza parole:

“Non mi sono accorto di niente, non sapevo di averlo ucciso.”

Gli esami tossicologici hanno confermato la presenza di alcol e cocaina nel sangue. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. La Procura ha disposto il sequestro del veicolo e l’autopsia sul corpo della vittima.

La comunità locale, sconvolta, si è stretta intorno alla famiglia dell’uomo ucciso. Sui social, rabbia e dolore si mescolano: molti chiedono pene più severe per chi si mette al volante dopo aver bevuto o fatto uso di droghe.



