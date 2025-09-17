Giovane di 19 anni muore dopo due giorni di agonia: addio a Giuseppe Marchese

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso lunedì sera. Dopo due giorni di lotta per la vita, il giovane ha perso la battaglia contro le ferite riportate nell’impatto. Giuseppe, che si trovava in via Ingegno nella zona industriale di Sarno a bordo di uno scooter con un amico, è stato travolto da un’automobile guidata da una donna. L’incidente ha avuto luogo in un momento in cui la strada era affollata, e le conseguenze sono state devastanti.





L’impatto ha causato gravi danni a Giuseppe, che è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale “Villa Malta” di Sarno. Successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è rimasto fino al suo decesso. Nonostante i tentativi dei medici, che hanno effettuato due interventi chirurgici, il giovane non è riuscito a sopravvivere. Il suo cuore ha ceduto nella giornata di oggi, lasciando la comunità di Sarno nel dolore.

L’altro passeggero dello scooter, un amico di Giuseppe, ha riportato ferite lievi, così come la donna alla guida della Fiat 500 X coinvolta nello scontro. La Polizia di Stato è attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La donna alla guida dell’auto è stata sottoposta a test tossicologici e alcolici, e potrebbe affrontare accuse di omicidio stradale, a seconda dell’esito delle indagini.

Le forze dell’ordine stanno anche cercando di acquisire immagini di telecamere di videosorveglianza nella zona per comprendere meglio le circostanze che hanno portato all’incidente. La comunità di Sarno è in lutto, e il dolore per la perdita di Giuseppe Marchese è palpabile. Molti amici e conoscenti si sono espressi con parole di cordoglio, evidenziando il grande vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Giuseppe era un giovane ben voluto e attivo nella sua comunità, giocava come centrocampista nella squadra di calcio Lavorate, che milita in Prima Categoria. La squadra ha subito espresso le proprie condoglianze e la propria vicinanza ai familiari del giovane. Anche l’Intercampania, un’altra squadra di calcio di Sarno, ha voluto rendere omaggio a Giuseppe, sottolineando l’impatto positivo che aveva avuto nella vita di chi lo circondava.

La notizia della sua morte ha suscitato una forte reazione tra i cittadini, molti dei quali hanno manifestato la propria rabbia e tristezza per un incidente che avrebbe potuto essere evitato. La comunità si sta unendo per supportare la famiglia di Giuseppe in questo momento difficile, mentre le indagini continuano per fare chiarezza su quanto accaduto.

Il Ministero degli Interni ha richiamato l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, sottolineando che incidenti come quello che ha coinvolto Giuseppe Marchese non devono più verificarsi. La campagna per la sensibilizzazione sulla guida responsabile e il rispetto delle norme stradali è più che mai attuale, in un contesto in cui le strade sono sempre più affollate e il traffico è in aumento.

La comunità di Sarno si stringe attorno alla famiglia di Giuseppe, mentre le indagini proseguono per accertare le responsabilità e garantire che giustizia venga fatta. La speranza è che la memoria di Giuseppe Marchese possa servire da monito per tutti, affinché si presti maggiore attenzione alla sicurezza sulle strade e si evitino ulteriori tragedie simili.