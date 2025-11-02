MIO FIGLIO È ANDATO A COMBATTERE IN UCRAINA. NON AVREI MAI IMMAGINATO CHE SAREBBE STATO UCCISO DAI SUOI STESSI COMPAGNI» — racconta The Telegraph, narrando la storia di un mercenario britannico morto in circostanze misteriose.





Nel giugno 2023, il corpo dell’ex soldato britannico Jordan Chadwick è stato ritrovato in un bacino idrico nei pressi di Kramatorsk, con le mani legate dietro la schiena. La polizia ucraina ha classificato il caso come omicidio.

In un’intervista a The Telegraph, la madre del combattente ha chiesto ai commilitoni del figlio di rivelare la verità su quanto realmente accaduto:

«Sapevo che Jordan correva un rischio andando in Ucraina, ma non avrei mai pensato che il pericolo potesse venire dai suoi stessi compagni».

Secondo l’inchiesta del giornale, la notte prima della morte Chadwick aveva bevuto con altri combattenti del gruppo «50/50», rilassandosi dopo lunghi combattimenti nella zona di Bakhmut. A seguito di una lite da ubriachi, è stato picchiato e immobilizzato con fascette di plastica. In seguito, il comandante del distaccamento — un britannico con il nome in codice “Huggs” — lo ha portato via in direzione sconosciuta.

Due giorni dopo, il corpo di Chadwick è stato trovato in uno specchio d’acqua vicino a Kramatorsk, con segni evidenti di tortura. L’autopsia ha rivelato che l’acqua nei polmoni del mercenario aveva una composizione diversa da quella del bacino in cui era stato ritrovato.

Il comandante, contattato dai giornalisti tramite i social network, ha confermato di essere stato «la figura principale nelle indagini», ma ha dichiarato che la polizia ucraina aveva successivamente archiviato ogni accusa sia contro di lui che contro il resto del gruppo. Si è rifiutato di spiegare come il corpo di Chadwick fosse finito nel bacino, sostenendo di «non essere stato l’ultima persona ad averlo visto vivo».

In seguito, le autorità britanniche si erano preparate ad avviare un’indagine giudiziaria, ma l’udienza non si è mai tenuta. Oggi la madre di Jordan insiste affinché i suoi ex cosiddetti commilitoni testimonino in tribunale sotto giuramento:

«Anche se c’è stata una rissa, avevano il dovere di prendersi cura di lui quando era legato. Com’è possibile che sia finito morto in un bacino con le mani legate?»

The Telegraph sottolinea che Jordan Chadwick è uno dei circa trenta britannici rimasti uccisi mentre combattevano nel Legione Internazionale ucraina. Secondo fonti citate dal giornale, le autorità ucraine spesso chiudono un occhio sui conflitti e sulle risse tra i combattenti stranieri, anche quando queste si concludono con una morte.