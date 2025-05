Giovane mamma in difficoltà acquista una vecchia lavatrice che a stento può permettersi, poi trova un biglietto all’interno — Storia del giorno

Jessica desiderava acquistare una lavatrice da 250 dollari, ma non poteva permettersela, così fu costretta a chiedere uno sconto al venditore. Con sua grande sorpresa, lui accettò subito, ma quando arrivò a casa e aprì la lavatrice, fece una scoperta ancora più sorprendente.





Quando Jessica e suo marito Edward accolsero la loro prima figlia, Kathy, capirono subito che essere genitori non sarebbe stato facile. I giovani genitori stavano affrontando difficoltà economiche e i soldi sembravano non bastare mai.

Edward aveva una piccola attività tessile in Texas, ma la situazione non era delle migliori. Nel frattempo, Jessica lavorava come babysitter nei fine settimana, mentre Edward si occupava di Kathy. Con una bambina in casa, le spese aumentavano, mentre le entrate rimanevano le stesse o addirittura diminuivano in certi mesi.

Un giorno, tornando a casa dal lavoro, Jessica osservò la sua vicina Sandra e i suoi figli e rifletté su quanto dovesse essere difficile anche per loro. Sandra stava crescendo il terzo figlio, pur avendo un marito che lavorava come camionista e veniva pagato a cottimo. Sandra stessa lavorava da anni in una fattoria per aiutare il marito, e solo così riuscivano a tirare avanti.

Anche Jessica ed Edward, come i loro vicini, cercavano di cavarsela come potevano. Edward aveva rinunciato alle uscite con gli amici per risparmiare, e Jessica aveva smesso di concedersi quei piccoli piaceri che riusciva a permettersi mettendo da parte qualche soldo.

Per fortuna, un mese le cose andarono un po’ meglio. L’attività di Edward cominciò a crescere, anche se lentamente, e Jessica riuscì a mettere da parte qualche risparmio. Ma proprio quando sembrava che il periodo difficile stesse per finire, arrivò un nuovo problema: la lavatrice si ruppe.

Dopo aver valutato le opzioni, Jessica capì che riparare la vecchia lavatrice non aveva senso: tra manodopera e sostituzione del motore, avrebbe speso quasi quanto per una nuova, senza alcuna garanzia che durasse. Era già la quarta volta che la macchina si rompeva in quell’anno.

Così, decise di cercare una lavatrice usata a buon prezzo. Dopo un’ora online, trovò un annuncio interessante, ma il prezzo era di 250 dollari e lei poteva permettersene solo 150.

Alla fine, decise di andare di persona dal venditore e chiedere uno sconto. L’annuncio riportava: James Carter, 1216 East Madison Street, Brownsville, TX. Jessica si appuntò l’indirizzo.

Arrivata a destinazione, le aprì la porta un uomo poco più grande di lei. Aveva uno sguardo gentile, ma le occhiaie profonde tradivano stanchezza e preoccupazione. “Come posso aiutarti?” chiese con voce profonda, ma triste.

“Salve, lei è James Carter? Sono Jessica Turner. Le ho scritto per la lavatrice. Posso vederla?”

“Oh, Jessica, certo. Entra pure,” rispose James, e la fece accomodare.

La casa era in disordine e Jessica intuì che l’uomo stesse per traslocare, motivo per cui vendeva la lavatrice. Nella stanza accanto al soggiorno vide la macchina: sembrava nuova, proprio come nelle foto dell’annuncio.

“Vorrei parlare del prezzo,” disse Jessica dopo averla esaminata. “Non posso permettermi 250 dollari. È vero, la lavatrice sembra nuova, ma non posso andare oltre i 150. Abbiamo appena avuto una bambina e la situazione economica è difficile. Potrebbe farmi uno sconto?”

James rimase in silenzio per qualche istante, poi annuì. “Va bene. 150 dollari possono andare,” rispose distrattamente, poi si voltò per aiutare Jessica a sollevare la macchina.

Jessica rimase sorpresa. “Davvero? Grazie, grazie mille!”

James le rivolse un sorriso appena accennato. Jessica percepì che con la mente era già altrove, ma non ci fece caso: era troppo felice per la fortuna avuta.

Dopo cinque minuti, insieme portarono la lavatrice fino alla macchina di Jessica, senza guanti né cinture, sudando e ansimando. Jessica aveva già pagato e non vedeva l’ora di tornare a casa.

Prima di andare via, gli porse la mano per salutarlo e gli chiese se si sarebbero rivisti, ma James rispose con un secco no: “Sto lasciando questo posto per sempre, non credo ci incontreremo di nuovo. Comunque, spero che la lavatrice ti sia utile,” disse con un sorriso sincero ma rapido. Jessica lo ringraziò ancora una volta e se ne andò.

Appena arrivata a casa, controllò subito che la lavatrice funzionasse. Aprendo il filtro dell’asciugatrice, però, trovò con stupore 150 dollari all’interno.

In un angolo c’era anche un foglietto piegato, con un messaggio: “È un regalo per la tua bambina. Non mi sembrava giusto chiedere soldi a chi si trova già in difficoltà. Qualcuno a me molto caro mi ha insegnato che, se posso, devo aiutare chi ha meno di me.”

Jessica rimase senza parole. Quando aveva messo quei soldi nella macchina? Poi ricordò di avergli chiesto di aiutarla a spostare la lavatrice mentre lei era andata a prendere delle corde nel bagagliaio: probabilmente era stato in quel momento.

Jessica avrebbe voluto ringraziarlo, ma non aveva un numero di telefono e tornare a quella casa avrebbe richiesto due ore di viaggio. Decise comunque di riprovarci il giorno dopo.

Purtroppo, era troppo tardi: James se n’era già andato e davanti alla casa c’era il cartello “in vendita”. Jessica se ne tornò a casa, grata nel cuore per quel gesto.

Un anno dopo…

Jessica ed Edward si stavano finalmente trasferendo in una casa più grande. Kathy era stata ammessa in una buona scuola e l’attività di Edward andava bene.

Jessica, affacciata al balcone della vecchia casa, ripensava a tutti i ricordi vissuti lì. Guardò verso la casa di Sandra e la sentì discutere con il marito sull’acquisto di una nuova lavatrice.

Vide la corda del bucato piena di panni bagnati sul terrazzo della vicina. “Povera donna, deve aver fatto tutto il bucato a mano. Devo aiutarla,” pensò Jessica.

Prima di andarsene, suonò il campanello di Sandra e lasciò la lavatrice davanti alla porta con un biglietto: “Con affetto, la tua vicina Jessica.”

Jessica vide la felicità di Sandra quando aprì la porta e trovò la lavatrice sul pianerottolo.

“Ecco come deve essersi sentito James quando ha aiutato me,” pensò Jessica. “In effetti, è una sensazione meravigliosa. Mi chiedo ancora chi lo abbia ispirato ad aiutare chi è in difficoltà.”

Cosa possiamo imparare da questa storia?

Non esitare mai ad aiutare chi è in difficoltà, se hai la possibilità di farlo. Il modo in cui Jessica ha aiutato Sandra e James ha aiutato Jessica ne sono splendidi esempi.

Impara a seguire i buoni esempi che ti circondano. Jessica, ispirata dal gesto di James, ha scelto a sua volta di aiutare chi aveva bisogno.