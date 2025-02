Giovane morso dai suoi due pitbull nella sua abitazione a Ostia: è in condizioni critiche

Un giovane di 29 anni è stato brutalmente aggredito dai suoi pitbull a Ostia Nuova. Ricoverato in gravi condizioni, i cani saranno affidati ai veterinari della Asl.





Un ragazzo di 29 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia dopo essere stato aggredito dai suoi due pitbull nella notte tra venerdì e sabato 1 febbraio. L’incidente è avvenuto all’interno della sua abitazione, situata in via Baffigo, nel quartiere Ostia Nuova.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giovane è stato soccorso tempestivamente dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è tuttora ricoverato in gravissime condizioni. Le sue ferite risultano essere molto serie, e le circostanze dell’aggressione stanno ancora venendo chiarite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del X distretto di polizia di Ostia, che hanno avviato gli accertamenti. I due cani, che si trovano ancora nell’abitazione, sono stati sequestrati e saranno affidati ai veterinari della Asl per essere valutati. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l’attacco, ma le autorità stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Questo episodio tragico riporta nuovamente l’attenzione sulle potenziali pericoli legati ai cani di razze considerate aggressive e sul tema della responsabilità dei proprietari. La comunità locale resta sconvolta dalla violenza dell’incidente e si interroga sulla sicurezza dei cani in contesti domestici.