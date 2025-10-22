Giovanni Floris e la disavventura allo stadio: “Un ubriaco mi ha vomitato addosso sabato scorso”





Una serata di sport si è trasformata in un incubo per Giovanni Floris, noto giornalista e conduttore televisivo, durante la recente partita tra Roma e Inter allo stadio Olimpico. Ospite del programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Radio RaiUno, Floris ha raccontato un episodio sconcertante che ha messo in luce una questione frequentemente trascurata nei luoghi di intrattenimento sportivo: il consumo eccessivo di alcol e le sue conseguenze sulla sicurezza e sul comportamento dei tifosi.





Durante l’intervista condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Floris ha descritto con toni pacati ma visibilmente contrariati quanto accaduto. “Sabato sera ero allo stadio per Roma–Inter. Dietro di noi c’era un signore il quale aveva bevuto talmente tanto che ci ha vomitato addosso, una cosa disgustosa…”. Questa rivelazione ha lasciato senza parole gli ascoltatori e i conduttori, evidenziando il disagio vissuto dal giornalista e la gravità della situazione.

Floris ha definito l’accaduto “una delle esperienze peggiori” mai vissute in uno stadio, sollevando interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico e sull’efficacia dei controlli all’ingresso e durante gli eventi sportivi. L’episodio ha riacceso il dibattito sul consumo di alcol negli stadi italiani, un tema che continua a suscitare preoccupazioni tra le autorità e i tifosi.

Nonostante esistano regolamenti che limitano la vendita di bevande alcoliche all’interno degli impianti sportivi, i controlli sembrano spesso inadeguati. La presenza di tifosi in stato di ebbrezza durante le partite è un fenomeno non raro, e come dimostra il caso di Floris, può portare a comportamenti incivili e dannosi per coloro che assistono all’evento in modo pacifico. Questo episodio mette in evidenza la necessità di rivedere le misure di sicurezza e di prevenzione adottate negli stadi.

Il caso di Giovanni Floris rappresenta un chiaro esempio di come anche un professionista affermato possa diventare vittima di comportamenti inadeguati in un contesto che dovrebbe essere dedicato alla passione sportiva. La mancanza di misure preventive ha permesso a un individuo visibilmente ubriaco di trovarsi a pochi passi da altri tifosi, creando una situazione inaccettabile.

Nel corso dell’intervista, Floris ha anche condiviso la sua passione per il calcio, in particolare per la Roma, squadra che tifa con fervore. Questo amore per il calcio lo ha spinto a conseguire il patentino UEFA B, dopo aver completato un corso di formazione a Coverciano per aspiranti allenatori. Questo traguardo dimostra il suo impegno e la sua dedizione, sottolineando che il giornalista non si limita a commentare gli eventi sportivi, ma li vive anche dal punto di vista tecnico.

Tuttavia, l’episodio accaduto durante la partita ha rappresentato un duro colpo per la sua esperienza da tifoso. “Non è stato certo un bel ricordo,” ha commentato, aggiungendo che situazioni simili “non dovrebbero accadere” in un luogo di aggregazione e passione sportiva, ma piuttosto in un ambiente di rispetto e civiltà.

La testimonianza di Floris ha messo in evidenza un problema che continua a persistere negli stadi italiani. Mentre le istituzioni cercano di affrontare il tema del consumo di alcol e delle conseguenze legate a comportamenti irresponsabili, è evidente che sono necessarie misure più efficaci per garantire la sicurezza e il decoro durante gli eventi sportivi.

L’episodio ha anche sollevato interrogativi su come le autorità possano migliorare la gestione dell’ordine pubblico negli stadi. È fondamentale che vengano implementate politiche più rigorose per il controllo del consumo di alcol e per garantire che gli spettatori possano godere delle partite senza timore di essere coinvolti in situazioni spiacevoli o pericolose.



