Gita scolastica si trasforma in un incubo: maestra e alunni trovano un corpo lungo il fiume a Chiavari

Una gita di istruzione ha preso una piega drammatica oggi a Chiavari, nella città metropolitana di Genova, quando una maestra e i suoi alunni hanno rinvenuto il cadavere di una donna. L’orribile scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattina sulle rive del fiume Entella, in località Caperana, dove la docente aveva portato gli studenti per studiare la fauna del parco fluviale.





L’insegnante e i ragazzi erano appena arrivati quando la maestra ha notato il corpo esanime della donna, che giaceva nel fiume. Subito dopo, ha contattato i numeri di emergenza, attivando l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La zona è stata isolata per garantire la sicurezza e la scolaresca è stata allontanata mentre i pompieri recuperavano il cadavere.

La vittima è una giovane donna di origine asiatica, presumibilmente di circa 40 anni, ma al momento non è stata ancora identificata. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche un medico legale per effettuare un primo esame esterno del corpo, in attesa dell’autopsia già disposta dal pubblico ministero di turno, prevista per lunedì.

L’esame post mortem sarà cruciale per determinare le cause del decesso. Le prime osservazioni del medico legale non hanno rivelato segni esterni di violenza evidenti, ma non si esclude alcuna ipotesi riguardo alla morte della donna. In base alle condizioni del corpo, si sospetta che la donna possa essere deceduta nelle ultime ore.

Nel frattempo, la polizia di Chiavari ha avviato le indagini necessarie per risalire all’identità della donna, che non aveva documenti con sé al momento del ritrovamento. Gli agenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno preceduto la scoperta del cadavere, ascoltando la maestra e una volontaria della Lipu locale, che accompagnavano gli alunni in questa uscita didattica per osservare la fauna del fiume Entella.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo sul caso, ipotizzando il reato di omicidio. Questo passaggio è necessario per consentire l’esecuzione di tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere tutte le informazioni utili per chiarire la dinamica della situazione.

La scoperta del cadavere ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, con molti che si interrogano su come una tragedia simile possa essere accaduta in un contesto educativo e tranquillo. L’evento ha colpito non solo gli studenti, ma anche i genitori e gli insegnanti, che si sono trovati a dover affrontare una situazione inaspettata e traumatica.

Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a non diffondere voci infondate, sottolineando l’importanza di attendere i risultati delle indagini. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo all’identità della vittima e alle circostanze della sua morte.