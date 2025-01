Giulia Melchiorre, 12 anni, sparita a Milano: era diretta a scuola ma non ci è mai arrivata

Giulia Melchiorre, una ragazzina di 12 anni, è scomparsa nella zona di Parco Sempione a Milano il 7 gennaio. La giovane, che frequenta la scuola media “Mauri” in via Mauri, era uscita di casa per andare a scuola, ma non è mai arrivata a destinazione. La famiglia e le forze dell’ordine sono estremamente preoccupate per la sua scomparsa.





Il padre di Giulia, Ferdinando Melchiorre, ha raccontato con angoscia che sua figlia è uscita di casa alle 8 del mattino, lasciando un biglietto, ma da quel momento non hanno più avuto sue notizie. “Siamo in ansia, Giulia, torna a casa”, ha detto il padre, lanciando un appello.

Al momento della scomparsa, Giulia indossava abiti neri, uno zaino North Face nero, e aveva capelli castani. La ragazza è alta circa 1 metro e 70 e, purtroppo, non aveva con sé il cellulare.

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche, mentre il Comitato genitori della scuola ha diffuso l’appello sui social per amplificare la visibilità del caso. Il messaggio ha ricevuto centinaia di condivisioni, contribuendo a diffondere l’allarme. Anche i carabinieri hanno lanciato l’allarme per sensibilizzare ulteriormente la comunità e favorire il ritrovamento della giovane.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità. La famiglia e la comunità sperano di riabbracciare presto Giulia sana e salva.