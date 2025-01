Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli annunciano la nascita del loro figlio Kian al Grande Fratello: il retroscena e il curioso smacco a Signorini

Nel Grande Fratello del 16 gennaio, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono collegati e hanno rivelato al mondo della nascita felice del loro primo figlio. La notizia è arrivata in uno scatto postato sui social, la prima foto della famiglia al completo che ha fatto impazzire i sostenitori dei due ex concorrenti.





Kian Salemi Pretelli è nato il 10 gennaio, ma la coppia ha deciso di custodire il segreto per qualche giorno e godersi i primi momenti come mamma e papà in privato. In diretta, Alfonso Signorini ha commentato: “Vi siete conosciuti qui, nessuno ci avrebbe mai scommesso. Invece siete, stranamente, una delle coppie più belle che abbia mai visto”.

Nelle immagini, Giulia Salemi rivela a Signorini un retroscena particolare: visto che anche il conduttore sapeva della data e si aspettava che la contattasse per avere notizie, ha deciso di fare lo scherzo, nascondendogli come a tutti che il figlio fosse nato. “Te l’abbiamo fatta anche a te”, ha detto ridendo. Il giorno della nascita, come spiega la showgirl, Signorini le ha mandato un messaggio al quale lei ha risposto che gli avrebbe dato lei a notizia quando sarebbero stati zii.

Ovviamente ha mentito, ma lo stesso conduttore ha ridacchiato, commentando “un po’ strega”. “Quando arrivi, arrivi” ha detto Pierpaolo Pretelli, “è peggio dell’oracolo di Delfi”. L’inedita interazione con Stefania Orlando, che ha visto nascere il sentimento nella Casa, ha completato un collegamento che resterà per anni nei cuori dei fan che apprezzano la relazione dei due influencer.