Gli scienziati avvisano gli osservatori: il picco delle Arietidi, la più attiva pioggia meteorica diurna, sarà il 7 giugno

La maggior parte delle piogge meteoriche è facile da osservare: basta trovare un cielo buio e alzare lo sguardo! Ma cosa succede con le piogge meteoriche che avvengono di giorno, dopo il sorgere del sole? Alcuni affermano che le Arietidi siano la più attiva pioggia meteorica diurna. Si prevede che il loro picco si verifichi nelle mattine del 7 giugno 2025. Nell’ora di buio prima dell’alba, potresti riuscire a vedere alcune Arietidi.





Quando osservarle:

Le Arietidi saranno visibili dal 29 maggio al 17 giugno. Le mattine intorno al 7 giugno rappresentano il momento di massima attività. Durante l’ora di buio prima dell’alba, cerca le meteore nella direzione del sole che sorge.

Fase lunare più vicina:

Il 3 giugno, alle 3:41 UTC, la luna ha raggiunto il suo primo quarto.

Radiante:

Il radiante dello sciame si trova nella costellazione dell’Ariete, il punto del cielo da cui sembrano provenire le meteore. Questa costellazione si trova a est prima dell’alba.

Durata dello sciame:

La pioggia meteorica dura dal 29 maggio al 17 giugno.

Picco previsto di attività meteorica:

È difficile osservare le piogge meteoriche diurne perché non si possono vedere quando il sole è sorto. Tuttavia, il tasso orario delle Arietidi è eccezionale! Le rilevazioni con radar e radio-echi hanno registrato fino a 60 meteore all’ora, e in alcuni casi addirittura 200 meteore all’ora.

Nota:

Alcuni sostengono che le Arietidi siano la pioggia meteorica diurna più attiva.

Maggiori informazioni sul radiante:

Solo 30 gradi separano il sole dal radiante delle Arietidi, cioè il punto del cielo da cui sembrano provenire le meteore. Questa distanza è chiamata “elongazione” e rappresenta l’angolo tra il sole e il radiante visto dalla Terra.

Come osservare le Arietidi:

Anche se la maggior parte delle Arietidi vola di giorno, potresti comunque vederne alcune nell’ultima ora di buio prima dell’alba, che si verifica nelle prime due settimane di giugno. L’obiettivo è osservarle nella breve finestra appena prima dell’alba visibile, ma dopo che il radiante è sorto o sta per sorgere. Il radiante appare poco prima dell’inizio del crepuscolo astronomico, quando il centro del sole si trova tra i 12 e i 18 gradi sotto l’orizzonte.

Guarda verso est e cerca meteore che si allontanano dal radiante. Dal radiante, le meteore si muovono in tutte le direzioni, quindi poche attraverseranno il tuo orizzonte. Tuttavia, nel cielo orientale prima dell’alba, potresti vedere alcune meteore salire verso l’alto.

Quante meteore vedrai?

Il tasso orario zenitale (ZHR) indica il numero di meteore che potresti vedere in un’ora quando il radiante è sopra la tua testa e riesci a vedere stelle fino alla magnitudine 6,5.

Ci sono alcune difficoltà con le piogge meteoriche diurne. Durante il giorno, il radiante è sopra la tua testa, ma le stelle di magnitudine 6,5 sono invisibili. Di notte, quando il radiante è sotto l’orizzonte, potresti vedere stelle deboli. Quindi, le condizioni per osservare le Arietidi non sono mai ottimali. Tuttavia, il loro tasso orario è impressionante! Le rilevazioni con radar e radio-echi hanno registrato fino a 60 meteore all’ora, e in alcuni casi addirittura 200 meteore all’ora.

Quante meteore vedrai la mattina del 7 giugno, o nei giorni vicini? Gli esperti spesso non concordano sui massimi delle piogge meteoriche. Chissà? Anche vedere solo alcune meteore di questo sciame (principalmente diurno) sarebbe comunque divertente.

Monitoraggio delle piogge meteoriche:

Il portale NASA Meteor Shower ti permette di monitorare l’attività delle piogge meteoriche diurne e di quelle non visibili a occhio nudo. Puoi spostare il globo celeste per osservare diverse parti del cielo. I puntini bianchi indicano attività sporadiche, mentre quelli colorati rappresentano le meteore dello sciame. Non ci sarà molta attività in quella zona del cielo perché la posizione del sole è indicata da un grande disco arancione.

Storia delle Arietidi e cometa genitrice:

La storia delle Arietidi è affascinante. Furono osservate per la prima volta nel 1947 da astronomi che utilizzavano il radiotelescopio di Jodrell Bank in Inghilterra. Questo studio riguardava questa pioggia meteorica diurna, insieme ad altre tre. La scoperta fu fatta con radio-echi e, in alcuni casi, confermata con immagini.

Per molti anni, la cometa genitrice delle Arietidi rimase sconosciuta. Poi, nel maggio 1986, Don Machholz scoprì la cometa 96P/Machholz. Questo sciame meteorico potrebbe essere direttamente collegato a questa cometa, oppure il “complesso Machholz” potrebbe essere la fonte dello sciame. Il complesso Machholz comprende due gruppi di comete, otto piogge meteoriche e almeno un asteroide collegati alla cometa 96P/Machholz.