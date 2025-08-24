Gondola si ribalta a Venezia: attimi di paura, turisti cadono in acqua e si aggrappano alle grate





Paura questa mattina a Venezia, dove una gondola si è ribaltata improvvisamente in uno dei canali interni della città, facendo cadere in acqua i turisti a bordo insieme al gondoliere. L’episodio si è verificato domenica 24 agosto e, secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero stati feriti.





I passeggeri e il gondoliere, caduti in acqua, sono riusciti a mettersi in salvo aggrappandosi alle grate delle finestre dei palazzi che si affacciano sul canale, fino a raggiungere un piccolo ponte nelle vicinanze. Le immagini diffuse sui social hanno mostrato i momenti concitati del recupero, quando le persone in strada hanno aiutato i turisti e il gondoliere a risalire sulla riva.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’incidente sarebbe stato causato da un movimento improvviso dei passeggeri. Secondo quanto ipotizzato, alcuni di loro si sarebbero spostati per scattare una fotografia, provocando lo sbilanciamento della tradizionale imbarcazione. La stabilità delle gondole, infatti, è legata all’equilibrio dei passeggeri e un movimento brusco può determinare situazioni di rischio.

Fortunatamente l’episodio è avvenuto in una zona interna e non in tratti più ampi o trafficati del centro lagunare, circostanza che ha consentito un recupero rapido e senza conseguenze gravi. Nonostante lo spavento, tutti gli occupanti della gondola sono riusciti a uscire dall’acqua autonomamente o con l’aiuto delle persone presenti lungo le fondamenta.

Il video dell’accaduto è stato diffuso sulla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland”, dove si vede chiaramente il momento in cui la gondola si ribalta e i passeggeri finiscono in acqua. Alcuni di loro, aiutati dai presenti, si sono aggrappati alle grate delle abitazioni affacciate sul canale per risalire in strada. “Si sono aggrappati alle grate dei palazzi e hanno raggiunto così un piccolo ponte della via”, è stato riportato nel commento al filmato che sta circolando online.

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando numerose reazioni. In molti hanno evidenziato i rischi legati a comportamenti imprudenti durante le gite in gondola, mentre altri hanno sottolineato la prontezza del gondoliere e dei cittadini che hanno prestato soccorso.

Al momento non risultano provvedimenti ufficiali, ma la dinamica dell’incidente sarà analizzata con attenzione per comprendere meglio le cause esatte del ribaltamento. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza delle imbarcazioni tradizionali, da sempre uno dei simboli più riconoscibili della città lagunare e attrazione principale per i visitatori di tutto il mondo.

La gondola rappresenta infatti non solo un mezzo di trasporto turistico, ma anche un elemento culturale e storico di grande rilievo per Venezia. Gli incidenti di questo tipo sono rari, ma quando accadono richiamano l’attenzione sulla necessità di rispettare le indicazioni dei gondolieri e mantenere un comportamento prudente a bordo.

La vicenda, pur conclusasi senza gravi conseguenze, resta significativa anche per l’impatto mediatico che ha avuto attraverso i social. La diffusione dei video ha contribuito a raccontare in tempo reale quanto accaduto e ha reso l’episodio noto non solo ai residenti, ma anche a numerosi turisti che frequentano la città in questi giorni di grande afflusso.

I turisti coinvolti, seppur spaventati, hanno potuto riprendere la loro giornata senza ulteriori complicazioni. L’imbarcazione ribaltata è stata successivamente recuperata e verranno effettuati controlli tecnici per verificarne le condizioni.

Questa vicenda conferma come anche una semplice escursione turistica possa trasformarsi in un episodio di rischio quando non vengono rispettate le norme di equilibrio e sicurezza. Le autorità locali invitano sempre i visitatori a seguire attentamente le indicazioni dei gondolieri e a evitare movimenti improvvisi che possano compromettere la stabilità dell’imbarcazione.

Nonostante lo spavento, la città di Venezia continua ad accogliere turisti da tutto il mondo, e la gondola rimane una delle esperienze più ricercate per vivere la laguna da una prospettiva unica. L’incidente di oggi resta quindi un monito sulla prudenza, ma non cancella il fascino secolare di questo simbolo della città.



