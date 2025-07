Grande celebrazione nel Principato di Monaco per i 20 anni di regno del principe Alberto II. La principessa Charlene incanta con un abito pastello firmato Oscar de la Renta

Sabato 19 luglio, il Principato di Monaco ha vissuto una giornata memorabile in occasione del ventesimo anniversario del regno di Alberto II. L’evento ha coinvolto l’intera famiglia Grimaldi, inclusa la principessa Charlene, i gemelli Jacques e Gabriella, e le sorelle del sovrano, le principesse Carolina e Stéphanie, accompagnate da Charlotte Casiraghi. Il momento centrale della celebrazione è stato il discorso del sindaco Georges Marsan, seguito da quello del principe, che ha ringraziato con calore il popolo monegasco per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Successivamente, Alberto II è sceso in piazza per salutare i tanti cittadini accorsi per l’occasione.





Il regno di Alberto II ebbe inizio il 6 aprile 2005, alla morte del padre, il principe Ranieri III, e da allora il sovrano ha guidato il Principato con dedizione e impegno. L’anniversario è stato celebrato con una serie di eventi ufficiali, culminati in una grande festa pubblica che ha unito tradizione e modernità.

La principessa Charlene, nota per il suo stile impeccabile e raffinato, ha catturato l’attenzione con un abito rosa cipria firmato Oscar de la Renta. La scelta dell’abito, senza maniche e caratterizzato da un cinturino in vita, è stata arricchita da eleganti rifiniture in pizzo che decoravano l’orlo midi asimmetrico con un motivo floreale. Questo look sofisticato riflette la predilezione della principessa per i colori pastello, che sono diventati un vero must nell’estate 2025. Le tonalità tenui, come il lilla, il salvia e il giallo burro, stanno infatti dominando le tendenze della stagione, sostituendo i colori fluo delle estati precedenti.

La principessa ha completato l’outfit con décolleté bianche dal tacco basso, mentre la piccola Gabriella indossava un abitino bianco. Il principe ereditario Jacques, invece, ha optato per un completo elegante con giacca e cravatta, in linea con la tradizione del Principato. Alberto II ha scelto una cravatta rossa e bianca, richiamando i colori della bandiera monegasca, composta da due bande orizzontali di uguale dimensione.

Il look monocromatico è uno dei tratti distintivi dello stile di Charlene di Monaco, che raramente sceglie stampe ma sa giocare con dettagli glamour come paillettes e cristalli in modo discreto. La principessa è anche appassionata di tute eleganti e tailleur, variando spesso colori e stili. Durante la recente Festa Nazionale, aveva incantato con un tailleur lilla coordinato a un cappellino dello stesso colore.

La celebrazione dei venti anni di regno ha rappresentato un momento di grande unità per il Principato, con la partecipazione di cittadini e membri della famiglia reale. L’evento ha sottolineato il legame profondo tra il sovrano e il popolo monegasco, che da due decenni si riconosce nella guida di Alberto II.

L’estate 2025 si conferma come la stagione dei colori pastello, con una palette che include tonalità delicate come il glicine e il color latte. Queste nuances si fondono armoniosamente con i toni della pelle, creando effetti raffinati e naturali. La scelta della principessa Charlene di indossare un abito rosa cipria si inserisce perfettamente in questa tendenza, confermando ancora una volta il suo status di icona di eleganza.

Tra gli eventi dell’anniversario, non sono mancati momenti dedicati alla storia del Principato e alla figura del principe Ranieri III, il cui regno ha segnato profondamente Monaco. Il discorso di Alberto II ha reso omaggio al padre e alla sua eredità, ribadendo l’importanza dei valori che continuano a guidare la famiglia reale.

La giornata si è conclusa con una grande festa pubblica, durante la quale i cittadini hanno potuto celebrare insieme alla famiglia reale. La presenza della principessa Charlene, dei gemelli Jacques e Gabriella, e delle sorelle del sovrano ha reso l’evento ancora più speciale, rafforzando l’immagine di una famiglia unita e vicina al popolo.