Grande Fratekllo: Maria Monsè smentisce Ilaria Galassi, la verità sui trattamenti gratuiti e la connessione tra le due

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria non fanno più parte del cast del Grande Fratello 2024, essendo state eliminate nell’ultima puntata, la stessa in cui ha lasciato il programma anche Pamela Petrarolo. Prima della loro uscita, però, i telespettatori hanno assistito a uno scambio di accuse tra la showgirl e Ilaria Galassi, riguardo a presunti trattamenti estetici gratuiti e alcuni consigli su come affrontare il provino per il reality.





Maria Monsè ha rivelato alcuni dettagli durante la diretta, accusando Ilaria Galassi di mentire. “Io ho i testimoni che possono sbugiardarla”, ha dichiarato la showgirl, aggiungendo che Ilaria Galassi aveva detto di non conoscerla, ma che in realtà aveva chiesto aiuto a Maria Monsè per accedere a un provino del Grande Fratello. “La signorina seduca qui accanto a me dice che non mi conosce e sta mentendo”, ha ribadito Maria, spiegando che la Galassi le aveva chiesto di metterla in contatto con un agente per il provino, anche se quest’ultimo non era interessato a seguirla.

Non finisce qui. Maria Monsè ha raccontato che Ilaria le aveva chiesto anche dei trattamenti estetici, specificando che aveva bisogno di un trattamento al viso, ma non poteva permetterselo. “A quel punto, ho anche telefonato alla persona che lei mi ha chiesto per dire che non dovesse pagare”, ha continuato Maria Monsè, riferendosi al medico che avrebbe eseguito il trattamento gratuitamente. La showgirl ha sottolineato che si era prodigata per cercare di aiutare Ilaria Galassi.

Dopo questi accesi confronti, la verità sembra essere emersa. Andrea Bitonti, il chirurgo estetico coinvolto, ha confermato pubblicamente su Instagram di essere stato contattato da Maria Monsè, che gli aveva chiesto di offrire un trattamento gratuito a Ilaria Galassi. Il medico ha anche pubblicato una foto insieme alla Galassi, confermando che la versione di Maria Monsè fosse corretta. “Per onestà e sincerità devo dire che fui contattato al telefono da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria Galassi“, ha scritto il chirurgo.

Inoltre, Maria Monsè ha condiviso uno scambio di commenti con Ilaria Galassi, dimostrando che le due si conoscevano bene e che Ilaria aveva effettivamente ricevuto trattamenti gratuiti dal medico, come affermato da Maria Monsè in diretta.

Questa rivelazione ha messo in luce una realtà diversa rispetto a quanto dichiarato inizialmente da Ilaria Galassi, suscitando discussioni tra i fan del Grande Fratello. La situazione sembra essere risolta, ma resta l’interrogativo su come si svilupperanno le dinamiche tra i concorrenti nei prossimi episodi del programma.