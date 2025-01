Grande Fratello 13 gennaio: Eliminazioni e sorprese, chi sarà il prossimo a lasciare la casa?

Il ritorno in prima serata del Grande Fratello è previsto per lunedì 13 gennaio, con la consueta conduzione di Alfonso Signorini. In questa nuova puntata, il pubblico scoprirà l’esito del televoto che porterà all’eliminazione di uno tra i concorrenti ancora in gara: Helena, Shaila, Ilaria, Luca e Tommaso. Jessica Morlacchi, invece, non rientrerà in trasmissione, poiché ha deciso di abbandonare definitivamente il programma durante l’episodio dell’8 gennaio.





La decisione di Jessica Morlacchi di lasciare il reality è arrivata dopo aver ricevuto una nomination d’ufficio, insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, a seguito di un provvedimento disciplinare deciso da Alfonso Signorini. La ex concorrente, contrariata dal confronto con Helena, ha spiegato che il motivo principale della sua uscita non è stato tanto l’essere stata nominata, quanto il fatto di essere stata messa “sullo stesso piano” delle altre due concorrenti. Intanto, il pubblico ha tempo fino alla serata di lunedì per esprimere il proprio voto e decidere chi eliminare dal gioco.

Sondaggi e ipotesi di eliminazione per il 13 gennaio

Secondo i sondaggi che circolano sui social e su diverse piattaforme online, Shaila Gatta sembra essere la favorita per l’eliminazione. Forum dedicati al Grande Fratello, come Grande Fratello Forum, Isa e Chia, e Reality House, oltre a numerosi account Twitter, stanno spingendo per l’eliminazione dell’ex velina di Striscia la Notizia. Tuttavia, all’interno della casa, i concorrenti si sono confrontati su chi, tra Luca, Tommaso e Ilaria, potrebbe essere eliminato. Chiara Cainelli, però, ha offerto un’interpretazione interessante del televoto.

“Secondo me ci saranno delle sorprese. Ricordatevi che la domanda non riguarda chi è il concorrente preferito, ma chi i telespettatori vogliono vedere uscire. Se sono un fan di Helena, è probabile che voti per eliminare Shaila, e lo stesso potrebbe accadere per altri fanclub”, ha spiegato Chiara ai suoi compagni di gioco. Secondo la sua visione, potrebbe esserci una vera e propria battaglia tra i fanclub delle diverse concorrenti, influenzando in modo significativo l’esito del televoto.

Il risultato finale di questa eliminazione, che coinvolge un ampio seguito di fan e spettatori, dovrà essere atteso per conoscere chi, tra i nominati, dovrà lasciare la casa del Grande Fratello. Nonostante i sondaggi che favoriscono Shaila Gatta, la decisione finale spetterà ai telespettatori, e Alfonso Signorini darà il suo verdetto nella puntata del 13 gennaio.

Intanto, la puntata dell’8 gennaio ha registrato un ottimo successo in termini di ascolti, con oltre 2,7 milioni di spettatori e uno share del 21%, consolidando il programma come uno dei più seguiti della serata su Canale 5. Questo record stagionale evidenzia la crescente attenzione e partecipazione del pubblico al reality, che continua a essere un appuntamento di punta della televisione italiana.