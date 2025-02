Grande Fratello 2025, furia di Iago contro Alfonso: il confronto che ha scosso la Casa

Un acceso scontro tra Iago Garcia e Alfonso D’Apice segna la serata del Grande Fratello: tensioni altissime e reazioni furiose, ecco cosa è successo.

La serata di ieri al Grande Fratello ha visto un confronto infuocato tra Iago Garcia e Alfonso D’Apice, che ha creato una forte tensione all’interno della Casa. Il tutto è iniziato durante la cena, quando i concorrenti hanno discusso del premio concesso dalla produzione ai veterani del reality. I concorrenti più longevi hanno avuto la possibilità di godere di un po’ di relax, mentre i nuovi arrivati cercavano di scoprire la destinazione della misteriosa gita.





Al loro ritorno, però, i veterani avevano ricevuto istruzioni precise: non rivelare nulla fino alla puntata di giovedì. Questo ha suscitato la curiosità di alcuni coinquilini, tra cui Stefania Orlando, che ha subito cercato di indovinare cosa fosse successo. Notando un particolare odore sui capelli di Amanda Lecciso, Stefania ha ipotizzato che i veterani fossero stati alle terme. Alfonso, con una punta di ironia, ha smentito la teoria, spiegando: “Questo è un esperimento sociale. In sole sei ore, un gruppo di persone crea un pensiero che si radica profondamente, tanto da far percepire l’odore di quel pensiero”.

Il dialogo tra Orlando e i veterani è continuato, con Stefania che ha sottolineato quanto sia difficile mentire collettivamente: “Non è facile mentire su qualcosa che vi è stato detto di dire. Magari uno può mentire da solo, ma farlo insieme non è semplice!”. A questo punto, è intervenuto Iago Garcia con una delle sue solite riflessioni: “La verità esce in superficie come l’olio. Quando sei piccolo e dici una bugia, i tuoi genitori se ne accorgono subito”. Una frase che ha scatenato la reazione immediata di Alfonso, che ha risposto: “Quindi tu sei il mio genitore?”.

Iago non ha esitato a ribattere: “Per fortuna no!”. Un commento che ha toccato un nervo scoperto in Alfonso, che ha perso il padre quando era ancora adolescente. Sentendosi ferito, ha esclamato: “Hai ragione, per fortuna no! Menomale che non sei il mio genitore, sono felice. Mio padre è mille volte meglio di te, ti batterebbe 1000 a zero!”.

La risposta di Alfonso ha scatenato una forte reazione da parte di Iago, che ha cercato di mantenere la calma, rispondendo: “Chi si vuole offendere si offende da solo”. Ma Alfonso, ormai fuori di sé, si è alzato bruscamente da tavola, ordinando a Garcia di stare zitto e allontanandosi furiosamente. Visibilmente agitato, Alfonso si è diretto in camera per cercare di calmarsi, mentre alcuni concorrenti cercavano di tranquillizzarlo.

Alfonso ha spiegato poi che preferiva evitare di continuare la discussione, ammettendo di non riuscire a mantenere la calma. Questo episodio ha lasciato una grande tensione tra i concorrenti, divisi tra chi giustifica la reazione di Alfonso e chi pensa che abbia esagerato. Resta da vedere se ci sarà un chiarimento tra Iago e Alfonso, o se il loro rapporto sarà segnato per sempre da questo duro scontro.