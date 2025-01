Grande Fratello, accesa rissa tra Helena e Jessica: caos a tavola

Un acceso conflitto ha scosso la casa del Grande Fratello durante la cena del 3 gennaio, coinvolgendo Helena Prestes e Jessica Morlacchi in un confronto che ha presto sfociato nella violenza verbale. Il tutto è iniziato quando Jessica ha tentato di prendere un pezzo di pane dal piatto che Helena stava tenendo in mano. La reazione immediata della modella brasiliana è stata di rifiutare il gesto, spostando il piatto e offrendo il pane agli altri partecipanti, ma non alla cantante. Questo piccolo gesto ha innescato una serie di insulti tra le due, che già avevano avuto un confronto teso dopo l’ultima diretta del programma.





Jessica, tornata al suo posto, ha cominciato a lanciare insulti pesanti contro Helena: “Vaff*** imbecille, pazza. Vai a ca*are, idiota. Non sai nemmeno come è fatto il pane, guardalo bene e mangialo”. A queste provocazioni, Helena ha risposto furiosamente, accusando Jessica di non fare nulla in casa se non sparlare degli altri.

La situazione è rapidamente degenerata, con Helena che ha afferrato un bollitore e minacciato di lanciare l’acqua contro Jessica, dicendo: “Vieni qua, ti faccio fare la doccia.” Maxime Mbanda e Javier Martinez sono intervenuti per fermarla, ma la tensione era ormai alle stelle. Jessica ha continuato a provocare: “Fallo, continua, fallo davanti alle telecamere”, esasperando ulteriormente Helena, che ha urlato: “Pu**ana,” e ha lanciato il bollitore vuoto a terra, prima di uscire furiosa in giardino, seguita da Javier.

Nonostante la regia abbia cercato di censurare la scena, il video dell’incidente è diventato virale sui social, dove il pubblico si è diviso. Molti chiedono la squalifica di Helena per aver oltrepassato i limiti, mentre altri difendono la modella, accusando Jessica di essere la causa principale dei conflitti, comportandosi da “bullo” nei suoi confronti da mesi.

Le reazioni sui social sono state numerose: “Jessica non può farla franca, sta provocando da settimane” e “Helena è stata troppo paziente, io al suo posto l’avrei affrontata molto prima”. Alcuni utenti, inoltre, hanno sollevato critiche sul comportamento di Jessica, accusandola di usare frasi razziste come quella sul pane.

Alcuni concorrenti, come Stefania Orlando, sono rimasti sconvolti dall’incidente e hanno chiesto di mantenere la calma, cercando di placare la situazione. “Calmiamoci un attimo”, ha esortato Stefania, invitando alla riflessione per evitare ulteriori escalation verbali e fisiche.

Il gesto di Helena ha inevitabilmente suscitato una grande attenzione, e i telespettatori continuano a chiedersi se verranno presi provvedimenti per il suo comportamento. La casa del Grande Fratello non è mai stata così sotto pressione, con i fan in attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra i due protagonisti.