Grande Fratello, Alfonso D’Apice nella bufera: la battuta su Torino che fa discutere il web

La frase ironica di Alfonso D’Apice al Grande Fratello scatena polemiche: il concorrente divide il pubblico con un attacco calcistico che infiamma i social.

Una vera e propria bufera mediatica si è scatenata su Alfonso D’Apice, concorrente del Grande Fratello, dopo una battuta che non è passata inosservata. Durante una conversazione con Chiara, Alfonso ha fatto un’osservazione che ha toccato un tema molto caro agli italiani: il calcio. Il suo commento, sebbene ironico, ha offeso una parte del pubblico, scatenando reazioni contrastanti sui social e alimentando un acceso dibattito.





La battuta che ha diviso il pubblico

Tutto è iniziato quando Alfonso, parlando con Chiara, ha fatto riferimento a un museo di Torino. Quando la ragazza ha menzionato il celebre Museo Egizio, il gieffino l’ha corretta con una risposta che ha subito fatto discutere: “No, no, no. A Torino hanno fatto il museo dei furti. Sì, ci sono tutti, tutti i pezzi unici. No, è un museo e sono andato pure a visitarlo, ti giuro. Ci sono tutti i pezzi rubati, tutto quello che c’è là dentro è tutto rubato. Ti giuro, è lo Juventus Stadium”.

Questa frase, pronunciata con evidente tono ironico, ha però scatenato una forte reazione sui social, soprattutto tra i tifosi della Juventus, che si sono sentiti attaccati. Alfonso, noto per essere un grande tifoso del Napoli, ha involontariamente dato vita a una polemica calcistica che rischia di mettere in difficoltà la sua permanenza nella casa del Grande Fratello.

Non è un segreto che Alfonso sia un fervente sostenitore del Napoli. Nei giorni scorsi, il gieffino aveva ricevuto persino un messaggio aereo dai suoi fan, che gli comunicavano il primato dei partenopei in Serie A. Tuttavia, questa sua passione calcistica potrebbe ora ritorcerglisi contro. La battuta sullo Juventus Stadium, definito “museo dei furti”, è stata percepita da molti come un attacco diretto alla squadra torinese e ai suoi tifosi.

Le polemiche continuano a crescere e non si esclude che Alfonso possa essere costretto a fare delle scuse pubbliche per placare il malcontento. Inoltre, il conduttore del programma, Alfonso Signorini, potrebbe intervenire nella prossima puntata del 13 febbraio per cercare di stemperare la tensione e riportare l’attenzione su temi meno divisivi.

Come spesso accade in questi casi, il pubblico si è spaccato. Da un lato ci sono coloro che difendono Alfonso, sostenendo che la sua fosse solo una battuta innocente, dall’altro ci sono i tifosi juventini che chiedono provvedimenti per il concorrente. La vicenda, intanto, continua a essere al centro delle discussioni social, con l’hashtag #GrandeFratello che è rapidamente salito in tendenza.

La battuta di Alfonso D’Apice al Grande Fratello dimostra ancora una volta quanto il calcio sia un tema delicato in Italia. Sebbene l’ironia sia spesso ben accolta, in questo caso ha avuto l’effetto opposto, trasformandosi in un vero e proprio boomerang mediatico. Resta da vedere se Alfonso riuscirà a recuperare il consenso del pubblico o se questa vicenda segnerà un punto di svolta nella sua avventura nella casa più spiata d’Italia.