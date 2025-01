Grande Fratello: Alfonso Signorini sorprese il pubblico con una dichiarazione inaspettata a Chiara

Il Grande Fratello, il programma di reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, torna alla sua programmazione bi-settimanale dopo alcune settimane. La notizia è stata confermata da Davide Maggio poco prima dell’episodio finale della serie televisiva di quest’anno, la puntata del 2024.





Nella Casa, le emozioni dei concorrenti crescono e crescono con innamoramenti e dichiarazioni ormai comuni e quotidiani. Tra tutti i rapporti, però, ce n’è uno che ha scombussolato tutti: Alfonso D’apice stupito Chiara Cainelli con una dichiarazione.

Dopo vari flirt e vicende sentimentali con altre concorrenti, Alfonso finalmente ammette e sorprende tutti con le sue dichiarazioni di amore. Alfonso ha chiuso da poco la relazione con Federica, la ragazza con cui ha frequentato Temptation Island e poi il GF fuori. L’uomo ha avuto una relazione con Mariavittoria Minghetti anche quest’ultima non è andata a buon fine.

Chiara, dall’altra parte, aveva deciso di provare a continuer a mettere in una clip con Tommaso, il ragazzo con cui è entrata nella Casa. Zeudi De Palma, però, ha scombussolato le dinamiche già complicate, con tanto di bacio tra lei e Alfonso. Pochi giorni fa, però, Alfonso ha parlato a cuore aperto con Chiara dicendo che la sua paura era ferire Javier Martinez, il suo amico più caro.

Alla fine, però, ha ammesso ciò che prova per Lei. Chiara e i fan del programma sono rimasti sbalorditi: nessuno si aspettava che lui, famoso per i continui cambiamenti d’amore, dicesse qualcosa del genere. Le reazioni sui social non si sono fatte attendere: alcuni fan hanno preso in giro Alfonso, paragonando le sue scelte a scorciomy affermando: “Mavi non lo caga più, Zeudi è incerta, ora prova con Chiara a fare una clip”.

Altri, invece, hanno criticato Alfonso, affermando che si stia mettendo al livello di Javier ma che, al contrario del ragazzo, lo faccia apposta. Chi vedrà ragione? Questo è quello che i fan del Grande Fratello vogliono scoprire.