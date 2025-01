Grande Fratello, Amanda contro Pamela: il confronto che ha scatenato il caos nella casa

Le tensioni tra Amanda e Pamela esplodono dopo un video in diretta, e MariaVittoria si schiera in difesa dell’ex ragazza di “Non è la Rai”.

Il clima nella casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, con scontri e polemiche che coinvolgono i concorrenti più discussi. Al centro delle ultime tensioni c’è Amanda Lecciso, la 36enne leccese, che sta vivendo una serie di confronti con diversi membri del gruppo. Tra le frizioni più evidenti ci sono quelle con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e, recentemente, con Pamela Petrarolo.





La situazione è peggiorata durante la puntata di lunedì 20 gennaio, quando un video mandato in onda da Alfonso Signorini ha mostrato Pamela esprimere giudizi pesanti su Amanda. Quest’ultima, visibilmente scioccata, ha rivelato di non aver mai ricevuto prima tanta ostilità da parte dell’ex ragazza di Non è la Rai. Sebbene le due abbiano sempre avuto opinioni contrastanti su vari eventi accaduti nella casa, Amanda non si aspettava un attacco così diretto.

Immediata la reazione di Amanda, che ha deciso di affrontare la questione con MariaVittoria Minghetti. “Pamela non hai il coraggio di dirmi le cose in faccia”, ha dichiarato Amanda, accusando l’ex concorrente di non essere stata sincera. “Non chiamarmi ingenua se poi alle spalle mi definisci inutile. Aveva fatto lo stesso con Luca Calvani: gli dissi di dirmi in faccia quello che pensava, e da quel momento i nostri rapporti sono migliorati”.

MariaVittoria, cercando di difendere Pamela, ha replicato: “Lei continua a dire che te le ha dette le cose, e che non è come sostieni tu”. Ma Amanda ha controbattuto, chiarendo: “Alcune cose me le ha dette, ma non con quei termini. Non mi ha mai detto chiaramente che secondo lei non ho personalità”.

Lo scontro tra Amanda e il gruppo di Lorenzo Spolverato sembra destinato a proseguire nelle prossime puntate. La situazione si complica ulteriormente con l’annuncio del ritorno in casa di Jessica Morlacchi, che in passato ha avuto un rapporto particolarmente difficile con Amanda, tanto da definirla un’ex amica. Dal canto suo, Amanda è convinta di aver sempre agito correttamente con i suoi coinquilini, e non intende fare un passo indietro.

Con il ritorno di Jessica e le continue tensioni, i prossimi sviluppi nella casa del Grande Fratello promettono scintille. I telespettatori sono pronti a seguire ogni nuovo confronto e a scoprire come evolveranno le dinamiche tra i concorrenti.