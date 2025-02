Grande Fratello, Amanda in lacrime: la rottura con Lorenzo e il clima sempre più teso nella Casa

L’eliminazione di Alfonso D’Apice durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 17 febbraio ha scosso profondamente la Casa, lasciando un clima di tensione palpabile. L’ex protagonista di Temptation Island, risultato il meno votato al televoto, ha dovuto abbandonare definitivamente il reality, lasciando increduli i suoi compagni.





Molti speravano che Alfonso avesse il famoso biglietto di ritorno, ma così non è stato. La delusione è stata tale che alcuni concorrenti hanno trascorso ore davanti alla porta rossa nella speranza di rivederlo. Tra i più colpiti, sicuramente Chiara, con cui Alfonso aveva stretto un legame speciale, e Lorenzo Spolverato, che non ha nascosto il suo sconforto:

“Non può essere, non è possibile, non esiste”, ha ripetuto Lorenzo parlando con Maria Teresa Ruta e altri amici subito dopo la puntata.

Lorenzo, convinto che sarebbe stato lui a lasciare la Casa, ha alimentato i sospetti del pubblico di essere in qualche modo protetto dagli autori. La sua reazione all’eliminazione di Alfonso è stata particolarmente dura:

“Perché è uscito lui e non io? Alfonso è rientrato e non ha mai chiesto scusa, non è giusto”, ha dichiarato, facendo riferimento a vecchi dissapori.

Il suo sfogo, però, non si è fermato qui. Poco dopo, Lorenzo ha avuto un acceso confronto con Amanda Lecciso, con cui fino a poche settimane fa aveva un rapporto di grande amicizia.

Amanda crolla: “Sono una donna, non una ragazzina”

Il rapporto tra Lorenzo e Amanda si è incrinato sempre di più nelle ultime settimane, complice la divisione in fazioni che domina ormai la Casa. Durante un’animata conversazione di gruppo, Lorenzo ha chiamato Amanda “ragazzina stupida”, scatenando la sua reazione furiosa.

Amanda, visibilmente colpita, ha risposto con fermezza:

“Sono una donna, non una ragazzina. E sicuramente non sono stupida. Non ti voglio neanche ascoltare”.

Subito dopo, Amanda ha lasciato la sala e si è rifugiata in giardino, dove si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Lorenzo, nel tentativo di chiarire, l’ha raggiunta, ma i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro.

Un’amicizia ormai al capolinea?

La rottura tra Amanda e Lorenzo sembra definitiva. Quella che era iniziata come una delle amicizie più solide del reality si è trasformata in un rapporto logoro, segnato da incomprensioni e accuse reciproche.

Amanda, esausta dalla situazione, ha dichiarato di non voler più sopportare il comportamento di Lorenzo, mentre quest’ultimo sembra sempre più isolato e in difficoltà nel gestire i rapporti con i suoi compagni.

Il clima nella Casa si fa sempre più teso

Con l’eliminazione di Alfonso e la spaccatura tra Amanda e Lorenzo, gli equilibri nella Casa del Grande Fratello sono più fragili che mai. Le due fazioni che si sono create continuano a scontrarsi, rendendo la convivenza sempre più complicata.

Il pubblico, intanto, osserva con attenzione ogni dinamica, chiedendosi se ci saranno nuovi chiarimenti o se le tensioni porteranno a ulteriori rotture. Una cosa è certa: la strada verso la finale si fa sempre più tortuosa per tutti i concorrenti.