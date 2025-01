Grande Fratello: Amanda lancia una bomba su Jessica, i concorrenti restano senza parole

Amanda solleva un’accusa su Jessica Morlacchi, suggerendo che la sua trasformazione sia una mossa premeditata. La casa si divide tra sospetti e reazioni.

Il ritorno dei quattro ex concorrenti al Grande Fratello ha generato un vero e proprio caos. Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi sono stati accolti con un mix di diffidenza e sospetto. La produzione ha preso una decisione inaspettata: non solo hanno ricevuto il ripescaggio, ma ora possono partecipare a pieno titolo alla competizione per il montepremi finale. La notizia non è piaciuta a tutti, e molti dei concorrenti originali hanno iniziato a guardare i nuovi arrivati con diffidenza, temendo che avessero visto troppo da fuori e che potessero usare queste informazioni a loro vantaggio.





Dentro la casa, i movimenti di Jessica, Helena, Iago ed Eva sono stati attentamente monitorati, e in particolare Amanda ha notato qualcosa di strano in Jessica Morlacchi. Un tempo amiche, le due sembrano ora distanti, e Amanda non ha esitato a sollevare delle perplessità davanti agli altri inquilini.

“A me sembra tutto un copione”, ha dichiarato Amanda, riferendosi alla nuova versione di Jessica. “Dall’outfit al taglio dei capelli, al modo in cui si impostano le cose… persino la pace finta con Helena. È tutto troppo impostato. Non riesco a crederci”, ha continuato, confidenzialmente, con i suoi compagni di avventura Javier Martinez, Luca Calvani e Alfonso D’Apice.

Le parole di Amanda hanno scatenato una vera e propria discussione sui social, dove i fan del reality si sono divisi. Alcuni hanno sostenuto la sua opinione, affermando che la nuova versione di Jessica sembra una strategia. “Amanda ha ragione, è tutta una mossa calcolata”, hanno commentato alcuni utenti. Altri, invece, hanno difeso Jessica, sostenendo che la sua trasformazione fosse dovuta a esigenze professionali, come la preparazione per una copertura su Chi. “Jessica non poteva sapere del rientro, è andata dal parrucchiere solo per quello”, ha scritto qualcuno.

Non sono mancati anche attacchi ad Amanda, accusata di non essere imparziale. “Perché Helena non è andata dal parrucchiere e dall’estetista? Non ha forse fatto dirette con il suo fandom? Non gioca con Zeudi e Javier?”, è la risposta di chi difende i nuovi arrivati.

Il confronto tra le due ex amiche continua a generare tensione nella casa e tra i fan, mentre il gioco si fa sempre più complesso. L’intensificarsi delle dinamiche potrebbe portare a nuovi sviluppi, con gli altri concorrenti pronti a seguire ogni mossa dei nuovi arrivati.