Grande Fratello, Amanda Lecciso a rischio eliminazione: rivelazioni e nuovi intrighi

Stasera, Amanda Lecciso è a rischio eliminazione, ma il suo comportamento ambiguo con i corteggiatori sta alimentando nuove dinamiche nella Casa. Cosa succederà nella puntata di stasera?





Stasera, Amanda Lecciso rischia di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello. La cognata di Al Bano è finita in nomination insieme ad altri 5 concorrenti: Iago Garcia, Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Mentre uno dei nominati potrebbe lasciare il reality, un’altra sorpresa è in arrivo: durante la diretta, Alfonso Signorini annuncerà l’ingresso di tre nuovi concorrenti, tra cui Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e nipote di Amanda.

Amanda ha attraversato settimane difficili, caratterizzate da litigi e tensioni con i suoi compagni di avventura. Dopo il conflitto con Jessica Morlacchi, che l’ha portata a interrompere i rapporti anche con Mariavittoria Minghetti, accusandola di essere “falsa” e “furba”, la Lecciso si trova in una situazione complessa. Non solo sul piano delle relazioni interpersonali, ma anche su quello sentimentale, dove la sua ambiguità ha attirato l’attenzione di ben due corteggiatori: Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda, uomini molto diversi tra loro.

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda: una relazione ambigua?

Recentemente, è emerso che il rugbista Maxime Mbanda sembra aver fatto breccia nel cuore di Amanda. Durante una conversazione in giardino con Bernardo, Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi, è venuto fuori che Amanda avrebbe mostrato un interesse concreto per Maxime, ma solo al di fuori della Casa. Bernardo ha rivelato di aver “rinunciato alla lotta” e di fare il tifo per il suo rivale, ammettendo di aver saputo che Amanda considera seriamente Maxime, ma che non ha intenzione di agire dentro la Casa.

Jessica, mentre mangiava una mela, non ha trattenuto il suo pensiero: “Fuori certo! Perché le passioni le puoi frenare! Quella si chiama paura di andare a casa!”, lasciando intendere che Amanda potrebbe voler costruire una relazione strategica per raccogliere consensi dal pubblico. Eva, d’altro canto, si dice sorpresa ma convinta che Maxime abbia le idee chiare, mentre Amanda appare più confusa e indecisa.

Una puntata carica di emozioni per Amanda Lecciso

Per Amanda Lecciso, la puntata di stasera si preannuncia particolarmente intensa, tra la possibile eliminazione e le rivelazioni sul suo comportamento con Maxime all’interno della Casa. Nonostante le difficoltà, alcuni osservatori ritengono che Amanda sia uno dei concorrenti più a rischio, ma nessuno avrebbe scommesso che sarebbe arrivata fino a questo punto. Sarà interessante vedere se riuscirà a sorprendere ancora una volta il pubblico e a guadagnarsi un posto più lungo nella competizione.

Grande Fratello continua a sorprendere con intrighi e colpi di scena. La situazione di Amanda Lecciso rimane delicata, e solo stasera scopriremo se riuscirà a mantenere la sua posizione nella Casa.