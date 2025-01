Grande Fratello: Beatrice Luzzi Accusa Helena e Jessica di Aver Danneggiato il Programma

Nel corso dell’ultimo episodio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha preso una posizione forte nei confronti di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, due protagoniste della casa, accusandole di aver fatto “un danno mostruoso al programma”. La discussione, che ha visto protagoniste le due ex coinquiline, si è sviluppata dopo che Helena era stata eliminata lunedì, tra le polemiche, e Jessica aveva deciso di lasciare, lamentandosi di non aver ricevuto un trattamento equo.





Beatrice Luzzi, opinionista del programma, ha interviene direttamente nel confronto, accusando entrambe le donne di aver dato un esempio negativo. Ha infatti dichiarato: “Voi nel giro di cinque minuti avete atterrato la possibilità alle famiglie di educare i figli, avete dato un esempio pessimo”. Un intervento deciso che ha suscitato non poche reazioni, mettendo in evidenza il disappunto verso i comportamenti delle due ex concorrenti.

Luzzi ha poi sottolineato l’impatto negativo della loro uscita dalla casa: “Avete fatto un danno mostruoso al programma. Senza di voi lì dentro, noi tutto non volevamo che voi usciste, ma come si fa a pensare alla casa senza voi lì dentro?”. Il suo commento è stato supportato anche da Alfonso Signorini, che ha affermato che, nonostante i tentativi di risolvere la situazione, tra Jessica e Helena non ci sarà mai una vera riconciliazione, vista la loro personalità profondamente diversa.

Nel frattempo, Helena aveva anche rivelato il suo punto di vista su Lorenzo, dicendo che la passione tra loro era finita velocemente e che, nonostante ciò, lei aveva sempre cercato di vedere il “lato buono” in lui. Helena ha aggiunto che il suo atteggiamento nei confronti di Lorenzo era sempre stato coerente, basato sul dare importanza alle cose che contano, ma con un amore che, come dichiarato all’inizio del programma, non doveva essere etichettato.

Dall’altra parte, Lorenzo ha risposto alle dichiarazioni di Helena, chiarendo che non c’era mai stato un vero gioco sentimentale da parte sua. Ha affermato: “Non ho mai giocato con Helena, ho condiviso con lei quello che mi andava di fare, ma non ero innamorato e non lo sono mai stato”. Ha poi aggiunto che, quando si è accorto che i sentimenti erano cresciuti da parte sua, ha trovato in Helena un atteggiamento altalenante, che lo ha confuso.