Grande Fratello, bufera sul televoto: Helena Prestes rischia l’eliminazione per un errore dei votanti

Momenti di grande tensione si sono susseguiti nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello, tra continue sanzioni disciplinari, abbandoni e un clamoroso incidente che ha suscitato l’ira dei fan e degli spettatori.





Nella serata di domenica scorsa, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi sono state sanzionate direttamente in nomination a causa di comportamenti non graditi da parte della produzione. Jessica, arrabbiata con la decisione e sconvolta ha deciso di fare le valigie e lasciare la Casa. Invece, Ilaria e Helena rimangono in gara, ma con il televoto aperto. La tensione in Casa si è sentita quando Alfonso Signorini ha annunciato i provvedimenti disciplinari contro le tre.

In seguito all’abbandono di Jessica, sono stati riaperti i televoti entrando Luca Calvani, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, oltre alla già nominata Prestes e Galassi. I risultati della seconda votazione saranno svelati nella diretta di stasera, lunedì 13 gennaio, quando uno dei nominati uscirà definitivamente dal gioco. La lite aveva avuto luogo durante la settimana, e aveva visto Elena protagonista in un acceso battibecco con le compagne. Durante la discussione con Jessica, precisamente,, Helena si era lasciata andare a un gesto violento, lanciando un bollitore, ben al di fuori dei limiti del gioco.

Errore fatale: il pubblico vota male al televoto. Tuttavia, il caos maggiore si è scatenato fuori dalla Casa, quando i primi risultati del televoto hanno mostrato Helena Prestes come la concorrente più votata per l’eliminazione. E’ sorprendentemente, era una notizia per lo meno sorprendente; Helena è considerata una concorrente forte, una delle protagoniste della stagione e beniamina di molte persone.

Il problema era nel non capire la domanda del televoto; chi vuoi eliminare? Molte persone sembravano confusi e hanno pensato “Eliminiamo Mari” intendendo a non far uscire la loro preferita. Ciò è evidente sui social: “Perché votate Helena?!”, geme un utente, “La votazione elettronica è per chi vuoi far uscire, non per chi vuoi salvare!”, e un altro “Perché non capite che votando Helena, la stanno facendo uscire? Non ce la faccio più ad affrontare questi sbagli!”.

Quando qualcuno ha capito quale fosse il problema, ha deciso di aiutare: “Ragazzi, cliccate su Shaila se volete che venga fatta uscire! No Helena”. Televoto: provocazione del pubblico. È appena iniziata una vera e propria bufera sui social, con i fan che dividono tra chi ritiene che la confessione del Grande Fratello non sia sufficiente e chi ritiene che lo siano.

Alcuni hanno infine supposto che la confusione potrebbe essere stata provocata dalla produzione per far in modo che ci fosse audacia. Nel frattempo, i fan di Helena Prestes avevano deciso di andare in tribunale, tanto che la modella ha finito in bilico, e la metà del Grande Fratello, molto swappa, parte in un finale molto vibrante.

Le conseguenze per il reality

Il presente episodio solleva la questione delle modalità di monitoraggio del televoto da parte del pubblico del programma e della necessità di ciò, al fine di evitare situazioni simili in futuro. Al momento, tuttavia, l’attenzione si concentra sull’episodio del 13 gennaio, in cui si deciderà se Helena Prestes riuscirà o meno a salvare sé stessa o sarà costretta ad abbandonare la Casa. In generale, il Grande Fratello mostra crescente inaspettato e drammaticità delle situazioni, rimanendo un reality in grado di attirare l’attenzione del pubblico. E, tuttavia, a differenza degli altri casi, questa volta la vita di una delle più amate concorrenti può stare tra le mani di un errore colossale dei votanti.