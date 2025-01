Grande Fratello, caos nella casa: Helena sparisce dopo la furiosa discussione con Jessica

Il caos è esploso nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Helena Prestes è stata coinvolta in una discussione accesa con Jessica Morlacchi, che ha rapidamente preso una piega drammatica. Dopo una serie di insulti, la modella ha reagito in modo esplosivo, alzandosi da tavola e lanciando dell’acqua e anche un bollitore, urlando: “Sei una pu***”.





Jessica, visibilmente soddisfatta della reazione, ha continuato a provocare: “Vai brava! Finalmente smascherata! Questa è la tua vera natura, baby, è inutile che scappi.” Ma mentre Helena si dirigeva verso il tavolo, è stata fermata da Javier Martinez: “Basta, fermati!” Nonostante ciò, Jessica ha continuato: “Vai, fallo, continua, ma fallo per le telecamere. Fai vedere a tutti chi sei davvero.”

La situazione è degenerata ulteriormente. Maxime e Javier hanno cercato di calmare la furia di Helena e l’hanno allontanata da Jessica, ma la tensione non è diminuita. La modella ha continuato a provocare, dicendo: “Vieni da me, ti faccio la doccia adesso”, mentre Jessica rispondeva con insulti, accusandola di essere una “pazza” e sottolineando che ormai tutti avevano visto la sua “vera natura”.

A quel punto, l’intervento del Grande Fratello è stato immediato. Un’autrice ha chiamato Helena: “Vieni in confessionale.” Tuttavia, poco dopo, sia Helena che Javier sono spariti dalla vista delle telecamere. Gli spettatori che seguivano il programma su Mediaset Extra hanno notato l’assenza e hanno cominciato a chiedersi cosa stesse accadendo: “Helena è uscita con Javier, perché non li vedono più? È mezz’ora che non appare né Helena né Javier, che sta succedendo?”

Nel frattempo, le reazioni sui social sono esplose, con molti che criticavano il comportamento di Helena, ma anche altri che si schieravano con lei.

Alla fine, la situazione è stata chiarita grazie a Luca Calvani, che parlando con Zeudi Di Palma e Amanda Lecciso, ha svelato: “Tranquilla, non si agita. Lei è con Javier, in suite.” Infatti, nei video successivi, i due sono apparsi insieme in una stanza separata dal resto del gruppo.

Questa separazione ha sollevato molte domande tra il pubblico, che si aspetta ora provvedimenti seri dopo quanto accaduto nella casa. Che futuro avrà Helena nel programma? La tensione è palpabile e tutti aspettano di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi.