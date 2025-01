Grande Fratello, caos tra i concorrenti: minacce di abbandono dopo la lite tra Helena e Jessica

Non è un segreto che questa edizione del reality show stia vivendo momenti difficili, e i provvedimenti non sono lontani. Infatti, il televoto è stato annullato per motivi disciplinari, come annunciato ufficialmente a soli 48 ore dalla puntata del 8 gennaio. Questo gesto ha confermato che ci saranno conseguenze, anche se non è ancora chiaro quali.





Rivolta nella Casa: “Usciamo tutti”

Le reazioni dei concorrenti non si sono fatte attendere. Stefania Orlando ha dichiarato di non voler restare più nella Casa, esprimendo il suo disgusto per quanto accaduto: “Io spero di uscire perché una cosa così non l’ho mai vista. Questa è inciviltà.” Amanda Lecciso ha aggiunto: “Facciamo tutti una brutta figura. Non vi rendete conto che facciamo tutti una brutta figura? Tutti, tutti.

E allora controllatevi tutti.” Anche Eva Grimaldi ha commentato con un tono di delusione: “È un Grande Fratello di ‘emme’. Ci possono anche chiudere l’audio da casa, ma che figura ci facciamo?”

Alcuni concorrenti sembrano determinati a lasciare la Casa se Helena Prestes non verrà squalificata durante la prossima puntata. Lorenzo Spolverato ha preso l’iniziativa, dicendo: “Se lo dicessi, vorrei che qualcuno mi venisse dietro. È l’unico modo.” A lui ha fatto eco Tommaso, che ha aggiunto: “Si dice tutti questa cosa, a quel punto potrebbe avere senso, se lo fai da solo ti sprechi troppo.”

L’orgoglio e la vergogna dei concorrenti

Le parole di Shaila Gatta riflettono la frustrazione di molti: “Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua perché siamo tutti professionisti, non siamo al macello.” La situazione sembra essere arrivata a un punto di rottura, e Tommaso ha ribadito: “Se lo si vuole fare, lo si fa tutti.” La domanda che tutti si pongono ora è se queste parole si trasformeranno in azioni concrete.

Con la puntata del 8 gennaio in arrivo, tutti sono in attesa di vedere come evolverà la situazione, se i concorrenti decideranno di seguire le loro parole e quali provvedimenti prenderà la produzione per sedare la crescente tensione all’interno della Casa.