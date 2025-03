Grande Fratello, caso scottante per Zeudi e Chiara: Jessica chiamata ripetutamente in confessionale

Il Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione e i concorrenti iniziano a prepararsi per il ritorno alla vita normale. Nonostante l’atmosfera sembri più distesa rispetto ai mesi precedenti, le dinamiche interne della Casa continuano a essere segnate da sospetti e tensioni, soprattutto tra alcuni dei protagonisti rimasti in gioco. Tra questi, Jessica Morlacchi è finita sotto i riflettori per i suoi frequenti ingressi in confessionale, un comportamento che non è passato inosservato agli occhi di Chiara Cainelli.





Negli ultimi giorni, Chiara, la cubista di Trento, ha notato un viavai insolito da parte di Jessica verso il confessionale. Insospettita, ne ha parlato con la sua amica Zeudi Di Palma, condividendo il suo punto di vista. Anche Zeudi, dopo aver ascoltato il racconto, si è mostrata sorpresa dalla situazione. Questa osservazione ha alimentato ulteriormente le tensioni già esistenti tra Chiara e Jessica, che nelle ultime settimane hanno avuto diversi scontri all’interno della Casa.

Secondo quanto emerso, Jessica Morlacchi è stata chiamata in confessionale ben dieci volte in un solo giorno. Questo dettaglio ha suscitato non pochi dubbi in Chiara, che ha commentato con tono critico: “Sento del veleno, è il decimo confessionale che fa oggi”. La sua confidente, Zeudi, ha replicato con una frase che lascia intendere una certa preoccupazione: “Magari viene anche contro di me.”

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni riportate dai fan del programma sui social, i frequenti ingressi di Jessica in confessionale non sarebbero legati a presunti attacchi verso Chiara o Zeudi, ma a motivi personali. Un utente su X ha scritto: “Jessica viene chiamata in confessionale ogni tre per due perché sta svalvolando e viene ripresa. Quelle che pensano che ce l’abbia con loro non sanno cosa stia davvero succedendo.”

Le tensioni tra Chiara e Jessica affondano le radici in episodi precedenti. Durante una recente puntata, Jessica aveva attaccato duramente Chiara, sorprendendola con dichiarazioni piuttosto dirette. Nel corso di una lite tra Helena Prestes e Zeudi, Jessica aveva criticato il comportamento di Chiara, dicendo: “Sei una bella viperella, non sei quella che mette pace, ma quella che adora questo teatrino, fare battute ad alta voce…”. Successivamente, in confessionale, aveva rincarato la dose: “Questo modo di fare lasciamolo alle medie, se vogliamo discutere con una persona, facciamolo faccia a faccia. Tira fuori gli attributi e fammi vedere che tipo di carattere hai.”

Le parole di Jessica non sono state dimenticate da Chiara, che dopo la puntata ha risposto a tono, accusandola di essere poco presente nella quotidianità della Casa. “Io vedo una Jessica che è assente nella vita quotidiana della casa e che si limita a recitare il suo ruolo durante le puntate, che può essere quello di provocare o stuzzicare”, ha dichiarato Chiara, sottolineando il suo punto di vista sulla cantante.

Questi continui scontri riflettono il clima ancora teso all’interno della Casa, nonostante l’avvicinarsi della finale. I concorrenti, pur consapevoli che l’avventura sta per concludersi, continuano a mantenere alta la guardia e a osservare con attenzione i comportamenti degli altri. Il pubblico, intanto, segue con grande interesse queste dinamiche, analizzando ogni dettaglio e commentando sui social ciò che accade.