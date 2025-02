Grande Fratello, chi è il primo finalista? Il colpo di scena che ha sorpreso tutti!

La serata del 10 febbraio 2025 ha segnato un punto di svolta al Grande Fratello: il primo finalista è stato scelto tra emozioni, liti e colpi di scena.

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 10 febbraio 2025, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, culminando con l’annuncio del primo finalista di questa edizione. La serata si è aperta con un focus sulla relazione tra Helena e Javier, la cui “notte di fuoco” ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico. A seguire, un acceso confronto tra Lorenzo e Shaila ha messo in evidenza le tensioni nascoste nella Casa.





Un nuovo televoto flash ha decretato Lorenzo come primo finalista, garantendogli l’accesso diretto all’ultima fase del reality. Nonostante il trionfo, il suo percorso non è stato senza critiche: alcuni hanno definito la sua performance “soporifera”, mentre Jessica è stata elogiata per il suo coraggio, ottenendo un punteggio più alto.

Nel frattempo, la storia di Jessica Morlacchi, la ex cantante dei Gazosa, ha commosso il pubblico. La sua lotta contro gli attacchi di panico e la sua rinascita grazie alla psicoterapia sono diventati un momento di riflessione per molti. La sua esibizione del brano “Vorrei che fosse amore” ha ricevuto l’applauso del pubblico, anche se per lei la strada verso la finale sembra ancora lunga.

Le emozioni non si sono fermate qui. Lorenzo, nonostante la sua elezione, dovrà affrontare ulteriori sfide in un clima di crescente tensione. Chi sarà il prossimo a raggiungere la finale? La competizione è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo!