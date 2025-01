Grande Fratello, chi lascia la casa dopo Luca Calvani? Il futuro dei concorrenti in nomination

La nuova puntata del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Luca Calvani, ma chi sarà il prossimo concorrente a dover dire addio alla casa?





Lunedì 27 gennaio 2025, la puntata del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Durante il programma, si è parlato molto delle dinamiche relazionali, in particolare del triangolo amoroso tra Zeudi, Helena e Javier. La tensione è esplosa quando Zeudi ha dichiarato di essersi infatuata di Helena, mentre Amanda Lecciso ha avuto un confronto acceso con Mavi e Shaila, accusandole di atteggiamenti discutibili.

Nel frattempo, si è parlato anche del riavvicinamento tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, i cui emotivi riabbracci hanno commosso il pubblico. Ma la grande sorpresa è arrivata con l’ingresso ufficiale di Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, che sono diventati nuovi concorrenti, portando freschezza e novità al gioco.

Luca Calvani eliminato dal Grande Fratello Pochi minuti dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti, il pubblico ha deciso l’eliminazione di Luca Calvani. Nonostante la notizia non fosse del tutto sorprendente, con i sondaggi che già da giorni lo davano come possibile eliminato, il pubblico ha scelto di farlo uscire dal reality. La sua eliminazione non è stata influenzata da un bonus speciale, che invece è stato concesso ad altri concorrenti come Javier, Zeudi, Shaila e Lorenzo, permettendo loro di evitare il pericolo di essere eliminati.

Con l’uscita di Luca, si è aperta una nuova fase per gli altri concorrenti. Sei partecipanti sono finiti in nomination, tra cui Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi e Helena Prestes. La tensione cresce, con i sondaggi che indicano una chiara preferenza del pubblico per Helena Prestes, seguita da Amanda Lecciso. Tuttavia, la vera sorpresa potrebbe essere Bernardo Cherubini, il meno votato, e quindi il più probabile a dover abbandonare la casa giovedì sera.

Chi sarà il prossimo eliminato? I sondaggi sono stati appena aperti e, sebbene ci siano molte incognite, le prime indicazioni sembrano chiare. Il pubblico sta mostrando un forte interesse per alcuni concorrenti, ma le dinamiche interne alla casa potrebbero cambiare da un momento all’altro, creando sorprese. Se Bernardo Cherubini dovesse realmente essere il prossimo a lasciare il gioco, il programma si preparerà a una nuova ondata di emozioni, con le voci di gossip e le alleanze che si alterneranno tra una nomination e l’altra.

L’eliminazione di Luca Calvani segna un punto di svolta nel Grande Fratello, ma la vera domanda è: chi sarà il prossimo a dover dire addio alla casa più spiata d’Italia? La risposta si avvicina, e i concorrenti più deboli potrebbero essere pronti a fare le valigie.