Grande Fratello, chi resta? Fuori Simone, Francesca, Benedetta, Donatella e Rasha. Ecco i finalisti





La puntata del Grande Fratello di lunedì 8 dicembre ha regalato una semifinale ricca di colpi di scena, decretando l’addio di cinque concorrenti e svelando i nomi di chi accederà all’agognata finale. L’appuntamento, in prima serata su Canale 5, è stato un susseguirsi di emozioni e televoti flash che hanno rimodellato completamente la classifica della casa più spiata d’Italia.





La serata ha visto l’uscita di cinque protagonisti. Il primo televoto ha subito decretato l’eliminazione di Simone, seguito a ruota da quella di Francesca. Successivamente, un televoto flash lanciato da Simona Ventura ha coinvolto altri tre inquilini, portando all’addio di Benedetta e Donatella. Infine, in un’ultima sfida a sorpresa, Rasha Younes ha perso contro Grazia Kendi, aggiungendosi così alla lista degli eliminati.

I finalisti sono…

Nonostante i tanti addii, la serata ha anche regalato grandi soddisfazioni. Oltre a Giulia Soponariu e Jonas Pepe, già qualificati in precedenza, ora anche Anita Mazzotta e Grazia Kendi possono ufficialmente definirsi finalisti dell’edizione. I quattro si contenderanno la vittoria e il montepremi nell’ultima puntata, in programma per lunedì 15 dicembre.

A tenere alta la tensione fino all’ultimo, però, c’è ancora un verdetto in sospeso. Domenico D’Alterio e Omer Elomari sono finiti nell’ultima nomination dell’edizione. Solo uno dei due, in base al voto del pubblico, potrà unirsi agli altri quattro in finale, completando così il tabellone dei finalisti.

Cosa è successo nella puntata?

Oltre ai verdetti, la serata è stata costellata di momenti emozionanti e scelte importanti. Rasha e Omer hanno avuto un confronto a viso aperto, chiudendo definitivamente la loro storia. Giulia e Jonas hanno fatto una scelta coraggiosa, rinunciando a un’aggiunta di 40.000 euro al montepremi pur di garantirsi il posto in finale. Momenti toccanti anche per Francesca, sorpresa dalla figlia Ilaria, e per Benedetta e Domenico, che hanno chiarito il loro rapporto a telecamere spente. Infine, Dolce Dona ha lasciato la casa per fare ritorno a quella del Grande Fratello Kosovo.

Tutto è pronto, quindi, per l’ultimo atto. La finale del Grande Fratello si preannuncia come un evento ad altissima tensione, con il pubblico chiamato a incoronare il vincitore di un’edizione memorabile.



