Daniela Ruggi è morta: i resti nel rudere appartengono alla 32enne scomparsa nel 2024





Il primo gennaio 2026, due escursionisti hanno rinvenuto resti umani all’interno di un rudere a Vitriola di Montefiorino, sull’Appennino modenese. I resti, successivamente identificati come appartenenti a Daniela Ruggi, 32enne scomparsa il 19 settembre 2024, sono stati confermati attraverso esami del DNA. Il luogo del ritrovamento si trova a breve distanza dall’abitazione della donna, il che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sua scomparsa e sulle circostanze che l’hanno circondata.





Il rinvenimento del teschio e di altri resti è avvenuto in una torre diroccata, un luogo che ha attirato l’attenzione delle autorità. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il materiale biologico è stato confrontato con campioni prelevati da oggetti appartenuti a Daniela e a sua madre, analizzati dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. I risultati hanno confermato senza ombra di dubbio l’identità dei resti, portando a una riflessione inquietante: l’ipotesi principale rimane quella di omicidio.

La scomparsa di Daniela Ruggi ha suscitato preoccupazione e interesse pubblico sin dal suo verificarsi. La donna viveva con la madre e i suoi fratelli, e non sembrava mostrare segni di disagio, come riportato dai familiari. Tuttavia, poco prima della sua scomparsa, si era trasferita in una casa fatiscente a Vitriola, dove erano stati rinvenuti oggetti personali, tra cui la patente e il bancomat. Questi ritrovamenti avevano inizialmente portato a ipotizzare un allontanamento non volontario.

Durante i due anni seguenti alla scomparsa, si sono susseguite segnalazioni e avvistamenti di Daniela nelle campagne di Montefiorino e persino a Milano. La donna era sotto osservazione dei servizi sociali e, poco prima di sparire, era stata soccorsa da un’ambulanza a causa di un malore durante una visita da parte degli assistenti sociali. Questi dettagli hanno complicato ulteriormente il quadro della vicenda.

Fino ad ora, l’unico indagato in relazione alla scomparsa di Daniela è stato Domenico Lanza, un 67enne noto come “lo sceriffo”. Lanza ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con la donna, ma ha anche negato qualsiasi coinvolgimento nella sua scomparsa durante un’intervista televisiva. Le sue dichiarazioni non hanno fatto altro che alimentare il mistero che circonda la vicenda.

Con l’identificazione dei resti, la situazione si fa sempre più complessa. Le autorità stanno ora lavorando per determinare le circostanze della morte di Daniela Ruggi e per chiarire se ci siano altre persone coinvolte nel caso. L’ipotesi di omicidio, infatti, è supportata da vari elementi, ma le indagini sono ancora in corso.

La comunità di Montefiorino è scossa dalla notizia del ritrovamento e dalla conferma dell’identità dei resti. La scomparsa di Daniela ha colpito profondamente i suoi familiari e gli amici, e ora la conferma della sua morte rappresenta un colpo devastante. I familiari, già provati dalla lunga attesa di notizie, si trovano ora a dover affrontare il dolore della perdita e l’incertezza sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Il caso di Daniela Ruggi mette in luce anche le difficoltà che molte persone affrontano in situazioni di vulnerabilità, e il ruolo dei servizi sociali nella vita degli individui a rischio. La sua storia è un triste promemoria delle complessità legate alla salute mentale e al supporto sociale, questioni che meritano attenzione e discussione.



