Grande Fratello: chi rischia l’eliminazione? La previsione che lascia tutti senza parole

Tra i ritorni degli ex concorrenti e il prossimo televoto, c’è chi sembra destinato a lasciare la casa del Grande Fratello già il 27 gennaio.

Il Grande Fratello è in subbuglio dopo i recenti ripescaggi di alcuni ex concorrenti, ma in vista della puntata in diretta di lunedì 27 gennaio, c’è già chi sembra destinato a uscire. Un concorrente, secondo le voci che circolano tra i telespettatori, potrebbe essere eliminato. Nonostante la sua popolarità iniziale, le probabilità di continuare l’avventura nel reality show sembrano scarse.





Secondo diversi commenti sui social, la ragione di questa possibile eliminazione risiederebbe nei suoi diretti avversari, che sono più amati dal pubblico e seguiti sui social. Un telespettatore ha commentato su X che, pur dispiacendosi per l’eventuale uscita di questo concorrente, le sue preferenze vanno a personaggi come Luca, Amanda e Stefania, che sembrano avere più seguito. “A questo punto spero che esca Iago Garcia, anche se mi dispiacerebbe tantissimo”, ha scritto, suggerendo che il ripescaggio di Iago non basti a garantirgli un posto duraturo nella Casa.

Nonostante il supporto di alcuni fan, l’eliminazione potrebbe sembrare inevitabile. I fan di Iago Garcia dovranno fare uno sforzo considerevole per sostenere il loro beniamino e tentare di cambiarne l’esito nel televoto. Il prossimo appuntamento con Alfonso Signorini e il GF potrebbe dunque riservare sorprese, ma molto dipenderà dalla forza del televoto e dal supporto del pubblico.

Il prossimo televoto sarà cruciale, e i fan del Grande Fratello sono pronti a scommettere su chi rimarrà e chi dovrà fare le valigie.