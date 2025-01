Grande Fratello: Chiara sempre più vicina ad Alfonso, è nata una nuova coppia?

Al Grande Fratello i riflettori si accendono su Chiara e Alfonso D’Apice, che sembrano sempre più vicini. La puntata di questa sera, 20 gennaio, promette di essere decisiva, non solo per i concorrenti in nomination ma anche per il possibile sviluppo di questa nuova coppia. Dopo il calo degli ascolti registrato nella scorsa puntata, c’è grande attesa per gli sviluppi nella Casa, compresa l’eliminazione di uno tra Javier, Stefania, Pamela, Zeudi, Alfonso, Emanuele, Eva, Bernardo e Maxime. Tra questi, secondo molti, la concorrente più a rischio sembra essere Eva Grimaldi.





Il rapporto speciale tra Chiara e Alfonso

Nelle ultime ore, Chiara ha confidato proprio a Eva il suo interesse per Alfonso, affermando: “Mi piacciono le sue attenzioni”, e aggiungendo: “Mi sto avvicinando a lui”. Un’apertura che sembra confermare il successo del lungo corteggiamento di Alfonso nei suoi confronti.

La situazione ha attirato l’attenzione degli altri coinquilini, specialmente dopo che Alfonso e Chiara sono stati sorpresi a baciarsi sotto le coperte. Questo episodio ha scatenato curiosità e domande, in particolare su come avrebbe reagito Javier Martinez, che era già consapevole della simpatia tra i due.

La reazione di Javier: nessuna gelosia

Nonostante il bacio, Javier ha mantenuto un atteggiamento sorprendentemente calmo. Luca Calvani, in vena di scherzi, ha stuzzicato l’atleta dicendo agli amici: “Stasera li ho visti molto vicini, erano avvinghiati”. Javier, che si trovava a letto con Luca e Amanda, ha risposto senza scomporsi: “Sono contento”, suscitando le risate degli altri inquilini. Con tono serio, ha aggiunto: “Sono molto sincero quando lo dico, davvero”.

Cosa succederà tra Chiara e Alfonso?

Con il loro legame sempre più evidente, resta da vedere se la relazione tra Chiara e Alfonso prenderà il volo o si fermerà qui. Intanto, il pubblico attende con ansia i prossimi sviluppi, che potrebbero segnare la nascita ufficiale della terza coppia di questa edizione del Grande Fratello.

Per ulteriori aggiornamenti e notizie, continua a seguire le dinamiche della Casa del Grande Fratello.