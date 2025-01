Grande Fratello: due concorrenti a rischio eliminazione definitiva. Le percentuali del televoto non lasciano molte speranze

Nel reality più seguito d’Italia, il ripescaggio dei concorrenti eliminati accende il televoto, ma per due di loro le previsioni sembrano tutt’altro che positive.





Brutte notizie per due concorrenti del Grande Fratello che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, potrebbero abbandonare definitivamente il gioco durante la puntata in diretta di giovedì 23 gennaio. Il televoto, che questa settimana coinvolge i sei ripescati, decreterà il ritorno di solo quattro concorrenti nella Casa, mentre per i restanti due si chiuderanno le porte del reality. Una scelta dura per i fan e per i protagonisti che speravano di rimettersi in gioco.

Le percentuali del televoto: chi resta e chi va

Secondo un sondaggio riportato da Angolo delle Notizie, la situazione sembra già delineata. Helena sarebbe la favorita assoluta, con un netto 50% delle preferenze, seguita da Jessica (20%) e Iago (15%), tutti apparentemente destinati a rimanere in Casa. Anche Federica, con l’8%, avrebbe buone possibilità di proseguire il suo percorso.

I guai arrivano per Eva Grimaldi e Michael Castorino, che sembrano destinati all’eliminazione definitiva. Le loro percentuali sono infatti schiaccianti: appena il 6% per Eva e un marginale 1% per Michael. Nonostante la gioia iniziale per il ripescaggio, per loro il sogno del Grande Fratello potrebbe interrompersi di nuovo, stavolta senza appello.

Previsioni e possibili colpi di scena

Il ripescaggio ha riacceso speranze e dinamiche, ma non tutti riusciranno a sfruttare questa occasione. Per Eva e Michael, i dati attuali non lasciano molte speranze, ma i televoti del Grande Fratello sono noti per riservare sorprese. I fan più accaniti continuano a mobilitarsi per salvare i loro beniamini, rendendo incerto fino all’ultimo il verdetto.

Il Grande Fratello si conferma un reality capace di generare tensioni ed emozioni anche fuori dalla Casa. La puntata di giovedì si preannuncia ricca di colpi di scena, con il televoto che deciderà il destino dei concorrenti in bilico. Non resta che aspettare per scoprire se le percentuali saranno confermate o se assisteremo a un clamoroso ribaltamento di fronte