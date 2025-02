Grande Fratello, eliminazione shock in arrivo: chi lascia la casa stasera?

La puntata del 13 febbraio del Grande Fratello segnerà l’eliminazione di un concorrente: ecco chi rischia di dire addio al reality.

Nella serata di giovedì 13 febbraio, il Grande Fratello tornerà con una nuova puntata, e tra gli eventi principali ci sarà l’eliminazione di un concorrente. Con la tensione sempre più alta tra i gieffini, cresce la curiosità su chi dovrà dire addio alla casa e preparare le valigie.





Il reality show di Alfonso Signorini si trova a scontrarsi con il successo di Sanremo 2025, e tutti gli occhi sono puntati sulla nuova eliminazione che potrebbe sconvolgere gli equilibri. Ma chi rischia di dover rinunciare al sogno di arrivare fino in fondo? Andiamo a scoprire insieme quali sono i concorrenti più a rischio eliminazione e le previsioni che circolano sul web.

Nel corso della puntata, sarà la classifica dei voti a decidere chi avrà la possibilità di rimanere in gioco. I concorrenti che riceveranno più voti otterranno l’immunità, mentre l’ultimo in classifica dovrà dire addio alla casa.

Tra i nominati troviamo Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa Ruta, Maxime e Stefania Orlando. Secondo il sondaggio di Libero.it, due concorrenti sembrano particolarmente a rischio.

In base ai risultati del sondaggio, Amanda dovrebbe ottenere il 23% dei voti, seguita da Jessica con il 22%. Più indietro ci sono Stefania e Iago, entrambi con il 21%, mentre Chiara si ferma al 7%. Ma le vere sorprese potrebbero arrivare alla fine della classifica: Maria Teresa Ruta e Maxime sono appaiati al 2%, il che li mette in una posizione molto delicata. Tra questi due, uno dovrà lasciare la casa.

La tensione cresce e l’attesa per la puntata del 13 febbraio è palpabile. Riusciranno le previsioni a realizzarsi o ci sarà una sorpresa per il pubblico? Non resta che seguire la diretta per scoprire chi dovrà dire addio al Grande Fratello.