Grande Fratello, Eva Grimaldi rivela il vero motivo del ritiro di Jessica Morlacchi e difende Helena Prestes

I fans del Grande Fratello sono sconvolti dalle dichiarazioni, riguardanti il ritiro di Jessica Morlacchi e la difesa di Helena Prestes rese da Eva Grimaldi. Un’intervista a Eva Grimaldi è diventata oggetto di discussione nei social network. Il tutto ha cominciato con la puntata dello show del 8 gennaio.





Lì, la giovane Morlacchi ha deciso di non partecipare al gioco, sebbene non fosse in salvo. Chi ne era al corrente? Sembra che la Grimaldi avesse saputo qualcosa precedentemente. Secondo quanto riferisce Biccy, la donna ha raccontato di aver parlato con Jessica in bagno, quando entrambe erano senza microfono. È stato in quel momento che la Morlacchi le avrebbe detto che “non avrebbe retto fino a Natale lontano dalla sua famiglia”.

Eva Grimaldi ha aggiunto che quella conversazione era avvenuta prima che la cantante rivelasse di non voler uscire allo stesso 13 gennaio, e non era ancora sicura di qualcosa a quel tempo. Altre sorprese aspettavano la Grimaldi. Helena Prestes difendeva proprio la sua posizione, e la donna voleva intervenire a suo favore. Tuttavia, dopo Tozawa, al quale i fans hanno messo in minoranza, la Grimaldi ha deciso che Helena avrebbe rianimato la situazione da sola. Ma così non è stato.

“Jessica rientra in confessionale e dice che si è decisa e che voleva farlo da settimane. Però cacchio, allora così è una ladra grandissima secondo me. Allora tutte le altre cose erano stronzate? Allora dovevi dirla prima la tua idea, non dovevi giocare per te stessa. Ma chi è?”.

Discorso di difesa di Eva Grimaldi : – Helena!

Difesa di Helena Prestes

Dopo l’abbandono spontaneo di Jessica, l’ex attrice di cinema Eva Grimaldi ha difeso la ragazza brasiliana Helena Prestes, considerata uno degli autori di vari casi organizzati durante la coabitazione nella Casa.

A proposito di uno degli atti più significativi è stata una storia su un cosiddetto «bollitore volante» che ha causato molte polemiche. Secondo la Grimaldi, Helena non avrebbe mai avuto cattive intenzioni, ma ha confessato che la modella brasiliana si era comportato attentamente e non astutamente: “Quando hai preso il bollitore, non sei venuto immediatamente al tavolo, gli hai rovesciato l’acqua, avevi paura che fosse calda. Poi lo hai riempito nuovamente e solo allora ti sei seduta al tavolo.

E’ giusto! Non sei proprio scesa a cena. Sei cresciuta con la testa!”. Queste parole della Grimaldi hanno aumentato enormemente la diversità delle opinioni del grande pubblico. Molte persone che partecipano alla trasmissione si sono sorpresi delle azioni della donna, in particolare alla luce di eventuali disaccordi precedenti tra Helena e altri concorrenti – in particolare Ilaria Galassi e Jessica.

Il commento della Grimaldi ha semplificato l’accaduto molto più che lo spiega il social, le opinioni del pubblico sono divise a metà. Alcuni spettatori accolgono con favore la difesa di Helana Prestes da parte di Eva Grimaldi, mentre altri accusano l’attrice di supportare un comportamento che non andrebbe minimizzato.

L’intervento di Eva Grimaldi ha scatenato però anche delle discussioni sulla gestione del conflitto all’interno della Casa del Grande Fratello, con alcuni spettatori che chiedono più coerenza nelle reazioni dei concorrenti Le parti sembrano essere divise sempre di più, e le parole di Eva Grimaldi non hanno che aggiungere benzina sul fuoco in questa divide tra sostenitori e detrattori del suo pensiero. Le mosse del Grande Fratello

Se da una parte il pubblico discute delle parole di Eva Grimaldi, dall’altra il Grande Fratello continua a tenere banco. Le nuove tensioni tra i concorrenti come quella tra Helena, Ilaria e Jessica sono destinate a rimanere centro del programma nei prossimi live.

Con l’eliminazione di uno dei concorrenti sempre più vicina, le dinamiche in casa continuano a farsi sempre più roventi, e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni tra i partecipanti agli sfidanti al televoto. Le parole di Eva Grimaldi e la sua totale esterna difesa di Helena Prestes, aggiungono un pepe ulteriore a una edizione sempre più interessante e dibattuta del Grande Fratello, in cui i legami tra i concorrenti sembrano sempre più sottili e la tensione cresce giorno per giorno. Chi sarà il prossimo ad entrare in polemica? Staremo a vedere.