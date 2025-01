Grande Fratello, Eva Grimaldi scivola con un bicchiere di vetro in mano

Durante la cena al Grande Fratello, Eva Grimaldi ha avuto un incidente spaventoso. Ecco cosa è successo e come l’attrice ha reagito.

Eva Grimaldi ha vissuto un momento di panico durante la puntata di sabato 25 gennaio al Grande Fratello. Mentre tutti i concorrenti erano riuniti a tavola per la cena, l’attrice è inciampata, cadendo rovinosamente con un bicchiere di vetro in mano. A rendere ancora più drammatica la scena è stato l’urlo di Pamela Petrarolo, che ha esclamato: “Oddio Eva, non puoi capire, è volata con il bicchiere di vetro in mano!”.





Subito dopo la caduta, Chiara Cainelli si è coperta il viso con la mano, visibilmente preoccupata, mentre alcuni concorrenti si sono precipitati a soccorrere Eva Grimaldi, aiutandola a rialzarsi. Fortunatamente, l’incidente si è concluso senza gravi conseguenze: Eva Grimaldi non si sarebbe fatta male, anche se il grande spavento ha fatto temere il peggio.

Il percorso di Eva Grimaldi al Grande Fratello

Eva Grimaldi continua a essere una delle protagoniste del Grande Fratello. Il suo carattere impetuoso le ha causato alcune discussioni, tra cui un acceso confronto con l’amica Stefania Orlando, ma la loro amicizia è sempre riuscita a superare gli ostacoli, grazie anche alla loro volontà di chiarirsi. L’attrice ha vissuto anche un momento difficile, quando è stata a rischio eliminazione, ma la fortuna ha voluto che proprio quella sera fosse previsto il ripescaggio tra i concorrenti eliminati. Il televoto ha premiato Eva Grimaldi, che ha così potuto riprendere la sua esperienza nel reality, insieme ad altri concorrenti come Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi.

Nel corso del suo percorso, Eva ha chiesto più volte di poter ricevere la visita della sua compagna di vita, Imma Battaglia. Chissà che non arrivi presto una sorpresa in casa. Non resta che aspettare le prossime puntate per vedere come evolverà il suo cammino al Grande Fratello.