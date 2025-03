Grande Fratello, gelo in casa Helena spiazza Zeudi con un commento pungente davanti a tutti

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, si è verificato un episodio che sta facendo discutere i fan del reality e che ha rapidamente conquistato l’attenzione sui social. Protagoniste della vicenda sono state Helena Prestes e Zeudi Di Palma, due concorrenti che non hanno mai nascosto le loro divergenze. Il gesto compiuto da Helena nei confronti di Zeudi ha lasciato molti senza parole, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico e generando un acceso dibattito online.





Tutto è accaduto in un momento apparentemente tranquillo, mentre Zeudi e Jessica erano sedute al tavolo nella zona comune della casa. Helena, entrando nella stanza, ha preso ciò di cui aveva bisogno dal tavolo senza rivolgere alcuno sguardo o parola a Zeudi, ignorandola completamente. Un comportamento che non è passato inosservato, né all’interno della casa né tra gli spettatori che seguono il programma.

Il video dell’accaduto, condiviso sul social network X, è diventato virale in poche ore. Molti utenti hanno commentato l’episodio, prendendo le parti della modella brasiliana e criticando Zeudi per il suo atteggiamento percepito come ambiguo. Tra i commenti più popolari, uno in particolare ha attirato l’attenzione: “Helena che ignora la sfigata, che prima le parla da dietro dalla mattina alla sera e poi vorrebbe essere considerata”.

Le tensioni tra Helena e Zeudi non sono una novità per chi segue il Grande Fratello. Fin dall’inizio del programma, le due concorrenti hanno avuto difficoltà a trovare un punto d’incontro. In diverse occasioni, si sono lanciate frecciatine e accuse reciproche, alimentando un clima di rivalità che sembra essersi intensificato con l’avvicinarsi della finale.

L’episodio ha generato una spaccatura anche tra i fan del reality. Da una parte, ci sono coloro che hanno applaudito il gesto di Helena, considerandolo una risposta elegante e silenziosa alle presunte provocazioni di Zeudi. Dall’altra, alcuni spettatori hanno criticato il comportamento della modella brasiliana, definendolo freddo e poco rispettoso.

Questi ultimi giorni nella casa del Grande Fratello sembrano essere caratterizzati da un clima di crescente tensione, con i concorrenti che, forse a causa della pressione della finale, stanno mostrando lati del loro carattere ancora più marcati. Nonostante i tentativi di mantenere un’apparente calma, episodi come questo dimostrano che le divergenze tra i partecipanti sono tutt’altro che risolte.

Il gesto di Helena ha inevitabilmente acceso le discussioni anche fuori dalla casa. Sui social, molti utenti si sono schierati, contribuendo a rendere l’episodio uno dei momenti più commentati di questa edizione del reality. Alcuni hanno sottolineato come il comportamento di Helena rifletta una personalità forte e coerente, mentre altri hanno evidenziato un possibile intento provocatorio dietro la sua scelta di ignorare Zeudi.