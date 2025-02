Grande Fratello, gelo tra Helena e Javier: lite furiosa e accuse in diretta spiazzano tutti

La crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello esplode in diretta, tra accuse reciproche e un San Valentino che lascia tutti senza parole.





Mentre su Rai1 andava in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2025, su Canale 5 Alfonso Signorini era in collegamento con la casa del Grande Fratello per una nuova puntata ricca di tensioni e colpi di scena. Tra le tante dinamiche della serata, a catturare l’attenzione del pubblico è stata la lite improvvisa tra Helena Prestes e Javier Martinez, una delle coppie più chiacchierate del reality. La loro relazione, già messa alla prova da incomprensioni e gelosie, ha subito un duro colpo, lasciando tutti – concorrenti, pubblico e studio – senza parole.

Helena e Javier, tensioni alle stelle

La serata è iniziata con un confronto acceso tra Helena e Lorenzo, un coinquilino con cui la modella aveva avuto un certo feeling nelle prime settimane del programma. Questo episodio ha riacceso vecchie insicurezze in Javier, che non ha nascosto il suo disappunto. “Stasera ho visto cose che non mi sono piaciute,” ha dichiarato Javier durante la puntata. “Non mi è piaciuto il fatto che Helena parta così in quinta nei confronti di Lorenzo. Se davvero non te ne frega niente di una persona, lo dimostri con l’indifferenza, non accanendoti.”

Helena ha cercato di difendersi, sottolineando di essere coinvolta solo da Javier e di sentirsi protetta da lui. Tuttavia, ha ammesso di non riuscire a ignorare i dissapori con Lorenzo, alimentando così nuove tensioni.

San Valentino tra accuse e gelo

La situazione è peggiorata quando Alfonso Signorini ha invitato le coppie della casa a baciarsi per celebrare San Valentino. Quando è stato il turno di Helena e Javier, il gelo si è fatto palpabile. Javier ha rifiutato di assecondare il momento romantico, affermando: “Prima voglio chiarire questa situazione. Non voglio passarci sopra e fare finta di nulla.”

Helena, visibilmente infastidita, ha risposto: “Lui ha appena fatto una battuta dicendo: ‘Mi piace competere’. Nel nostro rapporto non c’è niente da competere.” Le parole di Helena hanno ulteriormente irritato Javier, che ha replicato: “È un gioco. Te l’ho appena detto: non passo sopra questa cosa. Abbiamo tutto il giorno domani per chiarire.”

Il confronto si è trasformato in una vera e propria discussione accesa, con accuse reciproche che hanno lasciato il pubblico incredulo. “Mi hai ferita tu adesso,” ha detto Helena, mentre Javier ha sbottato: “Vedi che reazioni hai? Se non te ne frega niente di una persona, non avresti queste reazioni. Perché non accetti il mio punto di vista e io devo sempre accettare il tuo?”

La lite è proseguita fino a notte fonda, alimentando ulteriori discussioni tra gli altri concorrenti della casa e scatenando un dibattito acceso anche sui social.