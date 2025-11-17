Grande Fratello, Giulia Soponariu perde i sensi per la terza volta in pochi giorni





Giulia Soponariu non trova pace nella Casa del Grande Fratello. A pochi giorni dal primo malore, si è sentita di nuovo male, proprio mentre posava per la prova settimanale. All’improvviso ha perso i sensi, nessuno ha ancora capito davvero perché. Le telecamere hanno ripreso quasi tutto, poi hanno cambiato inquadratura per lasciare spazio ai concorrenti e ai soccorsi.





Non è la prima volta che Giulia, la più giovane di questa edizione, sviene per la tensione. Già qualche giorno fa era crollata, costringendo il medico a intervenire. E neanche il tempo di riprendersi che, poche ore dopo, un altro malessere. Adesso siamo al terzo episodio in pochissimi giorni. Gli spettatori sono preoccupati, lo dicono senza mezzi termini: la pressione nella Casa, evidentemente, si fa sentire e Giulia sta pagando il conto. Per fortuna il medico l’ha visitata e ha dato il via libera: può restare nel gioco.

Ma resta il dubbio. Giulia stessa, nei momenti peggiori, ha confidato ai suoi compagni di voler lasciare la Casa. Ora è in nomination e, dopo quello che è successo, il pubblico potrebbe davvero decidere di votarla per farle vivere un’uscita più serena. Da parte della famiglia, però, nessun segnale di allarme: chi gestisce il suo profilo Instagram continua a chiedere sostegno ai fan, nessun appello per farla uscire. Anzi, l’obiettivo resta superare la nomination e andare avanti.



